ФОМ: 82% россиян против повышения пенсионного возраста

82% россиян выступают против планируемого правительством повышения пенсионного возраста, поскольку не надеются дожить до нового пенсионного порога. Об этом говорится в результатах опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Только 9 % наших сограждан поддерживают эту инициативу.

При этом большинство опрошенных (63-62%) считают оптимальными действующие пороги выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

По мнению 19% россиян, инициатива правительства повысить пенсионный возраст связана с отсутствием средств на выплату пенсий, еще 16% считают, что кабмин не хочет тратить на стариков деньги.

39% респондентов, не достигших пенсионного возраста, заявили о намерении продолжить работу по его достижений, объясняя такой выбор маленькой пенсией и нежеланием сидеть дома.