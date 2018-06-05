Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ФОМ: 82% россиян против повышения пенсионного возраста

Опубликовано 05.06.2018 в разделе комментариев 3

ФОМ: 82% россиян против повышения пенсионного возраста

82% россиян выступают против планируемого правительством повышения пенсионного возраста, поскольку не надеются дожить до нового пенсионного порога. Об этом говорится в результатах опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Только 9 % наших сограждан поддерживают эту инициативу.

При этом большинство опрошенных (63-62%) считают оптимальными действующие пороги выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

По мнению 19% россиян, инициатива правительства повысить пенсионный возраст связана с отсутствием средств на выплату пенсий, еще 16% считают, что кабмин не хочет тратить на стариков деньги.

39% респондентов, не достигших пенсионного возраста, заявили о намерении продолжить работу по его достижений, объясняя такой выбор маленькой пенсией и нежеланием сидеть дома.

 



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Это позор нынешней власти
Кот написал 05.06.2018 12:25
Повышение пенсионного возраста? Уже из-за одного этого их всех надо разогнать. Мы писали несколько раз о том, что есть активы, состоящие из многих и многих триллионов долларов. Никто не может их точно подсчитать. Графу Монте-Кристо такое и не снилось. Пусть их происхождение для всех пока остается тайной (они не имеют никакого отношения к нынешним олигархам). Скажем только, что юридически все безупречно. Путин и его банда не могут получить к ним доступа, равно как и на Западе не смогут их заморозить. Это будет просто невозможно физически. Мы откроем доступ к этим финансовым источникам после смены власти в России. Этих активов будет более чем достаточно для возрождения экономики России на совершенно новой основе. Никакой проблемы повышения пенсионного возраста не будет и в помине. Дело за малым: убрать Путина.
Ответить
(без названия)
стоик1172 написал 05.06.2018 11:46
если сортирного Карлика отпустят на пенсию, то сразу посадят в тюрьму или повесят?
Восторжествует справедливость и пенсию платить не надо?
Ответить
Ишь как ВШИ загнули
Смешались в кучу кони,люди написал 05.06.2018 11:36
-39% респондентов, не достигших пенсионного возраста, заявили о намерении продолжить работу по его достижений, объясняя такой выбор МАЛЕНЬКОЙ ПЕНСИЕЙ и НЕЖЕЛАНИЕМ СИДЕТЬ ДОМА.-
Так сколько по МАЛЕНЬКОЙ ПЕНСИИ и сколько по НЕЖЕЛАНИЮ СИДЕТЬ ДОМА?
Не выдают тайны наймиты капитала.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
К показательному убийству в Туапсе
К показательному убийству в Туапсе
02.06.2018
В.Жуковский и Д.Потапенко: война между стариками, молодыми и мигрантамий
В.Жуковский и Д.Потапенко: война между стариками, ...
05.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Минфин в июне увеличит закупку валюты до рекордных 374,5 млрд рублей (0)
"Роснефть" пообещала повышение цен на топливо в 1,5 раза (1)
В Думе задумались над наказанием для СМИ за оскорбления чиновников (2)
ФОМ: 82% россиян против повышения пенсионного возраста (3)
Голландские активы "Газпрома" арестованы для выплат "Нафтогазу" (4)
Немного о "красных дятлах" (33)
Я вас без воды оставил, скажите спасибо... (7)
Анатолий Баранов: Для республик Донбасса, вообще не имеющих боевой авиации, опасность есть. Для РФ навряд ли (10)
"Свету ли прoвалиться, или мне чаю не пить?" (7)
Азовское море готовят под "морской бой" (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: На небе - царствo
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Всё в столе, ждём 30 лет....
Максим Калашников Максим Калашников: ПУТИН И ГУРВИЧ ЕДИНЫ?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Бунт на западном корабле
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss