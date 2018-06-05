ФОМ: 82% россиян против повышения пенсионного возраста

82% россиян выступают против планируемого правительством повышения пенсионного возраста, поскольку не надеются дожить до нового пенсионного порога. Об этом говорится в результатах опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Только 9 % наших сограждан поддерживают эту инициативу.
При этом большинство опрошенных (63-62%) считают оптимальными действующие пороги выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).
По мнению 19% россиян, инициатива правительства повысить пенсионный возраст связана с отсутствием средств на выплату пенсий, еще 16% считают, что кабмин не хочет тратить на стариков деньги.
39% респондентов, не достигших пенсионного возраста, заявили о намерении продолжить работу по его достижений, объясняя такой выбор маленькой пенсией и нежеланием сидеть дома.
Кот написал 05.06.2018 12:25
стоик1172 написал 05.06.2018 11:46
Восторжествует справедливость и пенсию платить не надо?
Смешались в кучу кони,люди написал 05.06.2018 11:36
Так сколько по МАЛЕНЬКОЙ ПЕНСИИ и сколько по НЕЖЕЛАНИЮ СИДЕТЬ ДОМА?
Не выдают тайны наймиты капитала.