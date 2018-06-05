В Думе задумались над наказанием для СМИ за оскорбления чиновников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету палаты по международным делам проанализировать законодательство Совета Европы на предмет применения практики наказания для СМИ за оскорбительные высказывания в отношении государства и должностных лиц.

"Предложение - поручить комитету по международным делам проанализировать законодательство Совета Европы по вопросам, который поднял Владимир Жириновский. Мы члены Совета Европы, было бы правильно посмотреть, как решаются на европейском уровне такие вопросы", - цитирует Володина Интерфакс.

При этом он отметил, что, например, "в Германии это все законодательно решено". "Через неделю послушали бы председателя комитета. Можно рассмотреть как модельное законодательство для нашей страны. Эти вопросы требуют законодательного регулирования, давайте вначале изучим их", - сказал Володин.

Поручение было дано по итогам выступления лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил запретить в СМИ "оскорбления и откровенно клеветнические сообщения" в адрес России и высших должностных лиц страны.