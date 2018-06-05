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Московский листок

"Роснефть" пообещала повышение цен на топливо в 1,5 раза

Опубликовано 05.06.2018 в разделе комментариев 1

"Роснефть" пообещала повышение цен на топливо в 1,5 раза

Цены на топливо в России могут вырасти минимум в полтора раза из-за отмены экспортных пошлин на нефть, говорится в сообщении "Роснефти". "По мнению менеджмента "Роснефти", предусмотренная налоговым маневром отмена к 2024 году экспортных пошлин, которые являются инструментом защиты внутреннего рынка, будет означать неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение, как минимум, в 1,5 раза", - отмечается в документе.

В компании поддерживают предложенную правительством инициативу временного снижения ставки акцизов, однако считают, что "такие меры полностью не смогут решить системные проблемы в переработке и на рынке нефтепродуктов".

Отмечается, что убыточность нефтепереработки для внутреннего рынка обусловлена "чрезмерным налоговым обременением". "Потери нефтепереработчиков достигают 3 тыс. рублей на тонну дизельного топлива и 7 тыс. рублей на тонну бензина Аи-92", - отмечается в сообщении.

Напомним, налоговый маневр, предполагающий обнуление экспортных пошлин на нефть с одновременным ростом налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), вступил в силу в январе 2015 года. Он должен был завершиться в 2017 году. Пошлины на нефть, согласно реформе, должны были опуститься до 30%. Однако в 2016 году Минфин предложил обнулить пошлину и повысить НДПИ, чтобы объектом налогообложения стала вся добытая в стране нефть. Против этого выступали Минэнерго и нефтяники.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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выборы прошли - про пряники забудьте
Нувоттакто написал 05.06.2018 12:32
Затягивайте пояса, лохи, и открывайте свои кошельки! Слава путену и его воровской питерской шобле!
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