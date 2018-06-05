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Московский листок

Минфин в июне увеличит закупку валюты до рекордных 374,5 млрд рублей

Опубликовано 05.06.2018 в разделе комментариев 0

Минфин в июне увеличит закупку валюты до рекордных 374,5 млрд рублей

Минфин с 7 июня по 5 июля направит на закупку иностранной валюты на внутреннем рынке рекордные 379,7 млрд руб., говорится в материалах, размещенных на сайте министерства.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет +379,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июня 2018 года по 5 июля 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 19,0 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В июне Минфин ожидает получить 402,8 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, связанных с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая составило минус 23,2 млрд рублей.

 

 



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