В Екатеринбурге жителей домов у стадиона не пускают в квартиры без прописки в паспорте

В Екатеринбурге из-за усиленных мер безопасности жителей домов, прилегающих к Центральному стадиону где, состоятся матчи ЧМ-2018, не пускают в квартиры без прописки в паспорте, сообщает Ura.ru.

"Я живу в ЖК „Татищевский“, недалеко от стадиона. Вечером возвращался домой, у подъезда остановил патруль. Попросили документы, спросили куда иду. Я показал паспорт, сказал, что иду к себе домой. Официально я прописан по другому адресу, что в паспорте и указано. В ответ услышал, что из-за требований безопасности в контролируемой зоне, куда входит и мой дом, без прописки никому жить нельзя! Позвонил жене, она спустилась вниз, вдвоем убедили патруль, что я не террорист. На следующий день ситуация повторилась: у подъезда оказался другой патруль, который домой меня не пустил. Бред полный, но, пока не сделаю прописку, я, кажется, буду жить на съемной квартире", - рассказал изданию один из местных жителей.

Отмечается, что в контролируемую зону вблизи Центрального стадиона, входит 52 дома, где проживает несколько тысяч человек. Официально для них существует лишь ограничение в передвижении на машине.

Схожий запрет действует во многих городах, где пройдут матчи ЧМ. В частности, в Самаре жителей центральной части города не пускают в дома без отметки о регистрации в паспорте.