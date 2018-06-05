Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Екатеринбурге жителей домов у стадиона не пускают в квартиры без прописки в паспорте

Опубликовано 05.06.2018 в разделе комментариев 2

В Екатеринбурге жителей домов у стадиона не пускают в квартиры без прописки в паспорте

В Екатеринбурге из-за усиленных мер безопасности жителей домов, прилегающих к Центральному стадиону где, состоятся матчи ЧМ-2018, не пускают в квартиры без прописки в паспорте, сообщает Ura.ru.

"Я живу в ЖК „Татищевский“, недалеко от стадиона. Вечером возвращался домой, у подъезда остановил патруль. Попросили документы, спросили куда иду. Я показал паспорт, сказал, что иду к себе домой. Официально я прописан по другому адресу, что в паспорте и указано. В ответ услышал, что из-за требований безопасности в контролируемой зоне, куда входит и мой дом, без прописки никому жить нельзя! Позвонил жене, она спустилась вниз, вдвоем убедили патруль, что я не террорист. На следующий день ситуация повторилась: у подъезда оказался другой патруль, который домой меня не пустил. Бред полный, но, пока не сделаю прописку, я, кажется, буду жить на съемной квартире", - рассказал изданию один из местных жителей.

Отмечается, что в контролируемую зону вблизи Центрального стадиона, входит 52 дома, где проживает несколько тысяч человек. Официально для них существует лишь ограничение в передвижении на машине.

Схожий запрет действует во многих городах, где пройдут матчи ЧМ. В частности, в Самаре жителей центральной части города не пускают в дома без отметки о регистрации в паспорте.

 



Рейтинг:   2.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:
замкад написал 05.06.2018 14:18
а какой дурак интересуется этим шоу , если победители известны заранее ? и причем тут путин . спорт - фуфло . и клоуны давно выступают без огонька . унылое шоу . в основном для паразитов- журналистов и букмекеров .
Ответить
(без названия)
стоик1172 написал 05.06.2018 14:09
Какой дурак поедет на этот чемпионат, если объявят байкот сортирному Карлику?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
К показательному убийству в Туапсе
К показательному убийству в Туапсе
02.06.2018
В.Жуковский и Д.Потапенко: война между стариками, молодыми и мигрантамий
В.Жуковский и Д.Потапенко: война между стариками, ...
05.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Екатеринбурге жителей домов у стадиона не пускают в квартиры без прописки в паспорте (2)
Минфин в июне увеличит закупку валюты до рекордных 374,5 млрд рублей (0)
"Роснефть" пообещала повышение цен на топливо в 1,5 раза (3)
В Думе задумались над наказанием для СМИ за оскорбления чиновников (2)
ФОМ: 82% россиян против повышения пенсионного возраста (3)
Голландские активы "Газпрома" арестованы для выплат "Нафтогазу" (4)
Немного о "красных дятлах" (40)
Я вас без воды оставил, скажите спасибо... (13)
Анатолий Баранов: Для республик Донбасса, вообще не имеющих боевой авиации, опасность есть. Для РФ навряд ли (11)
"Свету ли прoвалиться, или мне чаю не пить?" (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: На небе - царствo
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Всё в столе, ждём 30 лет....
Максим Калашников Максим Калашников: ПУТИН И ГУРВИЧ ЕДИНЫ?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Бунт на западном корабле
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss