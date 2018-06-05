Минкомсвязь ищет новые способы борьбы с Telegram

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) ищет новые технологические решения для блокировки мессенджера Telegram, заявил глава ведомства Константин Носков.

"Суд конечная инстанция, и мы должны реализовывать решение суда (о блокировке). Мы постоянно ищем новые технические возможности реализации этого решения", - цитирует чиновника Интерфакс.

Он также отметил, что не планирует встречаться с основателем и владельцем мессенджера Павлом Дуровым для урегулирования сложившейся ситуации. "Что касается встречи с Павлом Дуровым, то не вижу смысла инициировать эту встречу. Если Павел обратится - будем рассматривать", - сказал министр.

Носков также сообщил, что действующий глава Роскомнадзора Александр Жаров сохранит свою должность. "Тяжело отвечать про будущее. Да, он остается", - отметил чиновник.