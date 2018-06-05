МЧС отменит запрет на проверки среднего бизнеса

МЧС России отменит собственный приказ, запрещающий проверки среднего бизнеса, заявил заместитель руководителя МЧС Александр Чуприян. "Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС", - цитирует Чуприянова РИА Новости.

В связи с этим, по его словам, МЧС увеличит штат инспекторов государственного пожарного надзора. "Эти изменения отразятся в первую очередь на инспекторском составе. Сейчас насчитывается около 10 тысяч в то время, как предельная штатная численность, установленная правительством РФ, составляет 21 тысячу. Мы будем увеличивать штаты ГПН", - пояснил он.

Напомним, ежегодные проверки малого и среднего бизнеса в России были запрещены приказом главы МЧС Владимиром Пучковым в сентябре 2016 года. Исключения составляли только учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы.