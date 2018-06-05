Горит капитализм, горит - теперь уже в Казани

"В 12:59 мск пожар на первом этаже локализован на площади 200 кв.м. Угроза обрушения конструкций снята. В 14:00 мск — ликвидация открытого горения", — сказал А.Родыгин "Интерфаксу" во вторник. Информация о задымлении на первом этаже ТЦ поступила в службу спасения в 8:22 мск. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания 20 человек, пострадавших нет.

Первоначально огнем было охвачено 20 кв.м. Затем площадь пожара в блоке "Б" выросла до 60 кв.м, а по данным на 12:00 мск она увеличилась до 200 кв.м. Сообщалось об угрозе распространения огня на второй этаж здания и обрушения конструкций.

К ликвидации огня привлечены около 320 человек и свыше 70 единиц техники.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст.168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности). Прокуратура республики взяла ход расследования дела на особый контроль.

Оптово-розничный ТЦ "Порт" на окраине Казани состоит из нескольких корпусов. В частности, в нем находятся торговые ряды с одеждой, обувью и товарами для дома. Цокольный этаж корпуса "А" занимает "Ашан", а новый третий корпус — магазин "Агат".

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, последняя проверка в ТЦ "Порт" проводилась в конце марта этого года после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Проверки пожарной безопасности прошли во всех трех смежных зданиях.

Инспекторами был выявлен ряд нарушений, по результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении собственников зданий дела по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Должностные лица были оштрафованы на 6 тыс. рублей. В адрес руководителей были направлены представления об устранении нарушений. Согласно поступившим на них ответам, нарушения были устранены, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

От редакции: Ну, и что тут прибавить? Да, свой недолгий ресурс отработали многие аппараты для выкачивания прибыли - то есть трудовых монеток из простых граждан. Торгцентры становятся газовыми камерами наших дней. Не только в Кемерово строители действовали по старому доброму принципу буржуев - минимализировать затраты, максимализировать прибыль. Вот именно эта формула и является воспламенителем всё новых торгценторв. В психически нормальном государстве их бы закрыли все разом, а торговлю сводили бы на нет, вводя централизованное распределение продуктов и вещей первой необходимости по месту работы, учёбы... Но не ждите этого от Путина или кого-либо иного, стоящего у руля постсоветского капитализма. Торговля же так важна! Она двигатель прогресса, как уверены правящие силовигархи и их советники-либералы. Ну, вот от прогрессивности обустройства площадей для выкачивания трудовых накоплений - и горят торгцентры, сильно прогрессивно они там отделаны, видимо.

Причём обо всём этом и именно МЧС, главное министерство непутёвой Путинской России (потому что тут постоянная ЧС, пока торговля важнее вложений государства в инфраструктуру) - предупреждало. Глава МЧС Владимир Пучков 30 апреля сообщил об окончании масштабных проверок торгово-развлекательных центров и кинотеатров: по его данным, в каждом втором найдены серьезные нарушения пожарной безопасности. Проверки начались после страшного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 60 человек. "МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются", - цитирует Пучкова ТАСС. Глава МЧС отметил, что многие здания уже были построены с явными нарушениями.

Кому в этот раз становиться на колени и перед кем? Вот екатеринбуржцы-дольщики не стали, как новый губернатор газпромовско-кемеровский на колени становиться перед кем-либо иным, а сразу Путину адресовали своё унижение... Только что "дочистили" кемеровское МЧС из-за "Зимней Вишни" - и вот вам "никогда такого не было, и вот опять!". Причём это уже после трагедии в Кемерово случай шестой или седьмой. И с прочей инфраструктурой, как раз социальной, а не капиталистической (а что так бурно строили в нулевых, как не торговые центры?!!) - ещё хуже. Ниже - наше досье.

Д.Ч.

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