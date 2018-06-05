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Московский листок

Цены на бензин в мае в 14 раз обогнали инфляцию

Опубликовано 05.06.2018 в разделе комментариев 0

Цены на бензин в мае в 14 раз обогнали инфляцию

Розничные цены на бензин в России в мае выросли на 5,6% по сравнению с апрелем и на 11,3% в годовом выражении, сообщает Росстат. При этом, инфляция в мае, по данным ведомства, составила 0,4%, а в годовом выражении - 2,4%. Таким образом, рост цен на бензин в месячном исчислении превысил инфляцию в 14 раз, а в годовом - в 4,7 раза.

По данным Росстата, с начала года по конец мая бензин в рознице в среднем по стране подорожал на 7,3%, дизельное топливо — на 7,9%. В Москве и того больше: Аи-92 прибавил 8,6%, Аи-95 — 8,2%, дизель — 8,6%. Только за последнюю неделю мая на столичных заправках цены подскочили сразу на 88-90 копеек — до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 рубля за литр АИ-95. Литр "дизеля" подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо по состоянию на 30 мая. При этом он отметил, что снизить цены на топливо невозможно, так как нефтяные компании не могут "работать себе в убыток".

"Мы договорились, что пойдем сегодня им навстречу – фискальная нагрузка в виде акцизов на бензин и дизельное топливо будет снижена. Такое решение было принято без их участия еще до этого совещания. Но важно было глаза в глаза договориться. И они умерят свои аппетиты, чтобы безудержно гнаться за такой же доходностью, как экспорт нефти, не следует", - заявил чиновник.

Вице-премьер также пояснил, что акцизы на топливо снизят не с 1 июля, как планировалось, а с 1 июня.

 



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