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Московский листок

Правительство обсудит три варианта повышения пенсионного возраста

Опубликовано 05.06.2018 в разделе комментариев 2

Правительство обсудит три варианта повышения пенсионного возраста

Премьер Дмитрий Медведев во вторник проведет совещание, на котором будут обсуждаться три варианта повышения пенсионного возраста, сообщает РБК со ссылкой на два близких к правительству источника.

По данным издания, с основным докладом выступит министр труда и соцзащиты Максим Топилин, который предложит два варианта повышения пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин или до 62 лет для мужчин и до 60 для женщин. В свою очередь, Минфин предлагает поднять пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет.

Кроме того, по словам собеседников издания, на совещании может быть рассмотрен вариант смягчения пенсионной реформы, предполагающий выход на пенсию досрочно. При этом размер пенсии будет снижен пропорционально за каждый год досрочного выхода.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
г жопинск написал 05.06.2018 20:51
обсуждал обсуждайте...дообсуждаете и я так рад буду одеть полицейскую повязку..
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(без названия)
KVV написал 05.06.2018 20:41
Вопрос поднимать пенсионный возраст или нет уже даже не обсуждается.
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