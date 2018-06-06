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Московский листок

Что тут сказать? "Ведь мы этого достойны!"

Опубликовано 06.06.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 1

коррупция путин выборы воровство
Что тут сказать? "Ведь мы этого достойны!"

Попалась на глаза впечатляющая заметка А. Рощина «Где хранится триллион» https://www.facebook.com/alexey.roshchin/posts/2014095628662965, в которой речь идёт о деньгах, наворованных в СССР. Правда, не обо всех наворованных деньгах, и хранящихся не во всём остальном мире, а только в Лондоне.

Автор сообщает, что: «Размер средств в госбанках Соединенного Королевства граждан РФ чуть более £780 млрд, это без учета недвижимости и ценных бумаг».

Подчеркну - это только деньги!

Это не стоимость акций, домов, имений, яхт и не стоимость футбольных клубов.

В своё время пришедшие к власти в СССР бывшие партбоссы с КГБ и обслуживающей их интеллигенцией воровали всё то, что принадлежало всему народу - всем русским, а ворованное вывозили за рубеж. Там ворованное продавали и покупали движимость и недвижимость. Но всё равно оставалась мелочь в карманах, они эту мелочь несли в банки и согласно этому автору получается, что теперь у воров только в Лондоне осталось: «Чуть более 780 млрд. фунтов стерлингов», другими словами – около 1 трлн. (одного триллиона!) долларов США. И это не считая знаменитой квартиры Шувалова, стадиона Стемфорд Бридж и еще сотен тысяч кв. м. «элитной недвижимости»».

О достоверности суммы в 1 триллион несколько позже.

А Рощин продолжает сообщать, что Рашка по объёму золото-валютных резервов находится на 7 месте в мире, но её ЗВР составляют всего 450 миллиардов долларов США - меньше половины того, что хранят рашкинские воры в одной только Англии, и только в виде счетов в банках.

Сообщает, что все граждане России хранят в банках России на своих счетах в рублях и валюте 24 триллиона рублей. Но это всего 400 миллиардов долларов - в 2,5 раза меньше, чем рашкинские воры хранят в банках Англии!

И сравнивает: Великобритания продолжает торговаться Евросоюзом за «цену ухода»: ЕС требует 100 миллиардов, англичане готовы дать 50 – и борьба идет буквально за каждый миллиард. А тут готовых денег - триллион!!

Правда, вызывает недоверие эта сумма. Она очень сильно (более чем в 20 раз) отличается от других сообщений: «Неправительственная организация Global Witness подсчитала, что граждане РФ хранят на счетах в британских офшорах $47 млрд». Правда, Рощин говорит о деньгах во всех банках Великобритании, а Global Witness только об офшорах, тем, не менее, в числе «1 триллион» сомнения есть.

И из-за этого я, скорее всего, прошёл бы мимо этой заметки, поджидая, когда появятся более точные данные, но глаз зацепился за следующую мысль Рощина: «Прогрессивная, антисемитская и краснопузая общественность в этих местах радуются, как дети на плакатах, – а я не устаю дивиться вашей коллективной дурости, дорогие друзья. Над кем смеетесь, беспортошные вы мои? Триллион-то – тю-тю!».

Стало понятно, что запугивая читателей этим триллионом, Рощин пытается спасти в британских банках только деньги и имущество евреев из СССР.

«Дебил, бл…ть!» ©.

Ведь сегодня этот триллион покажет «тю-тю» не «антисемитской и краснопузой и беспортошной общественности» России, а тем евреям Рашки, которые с конца 80-х начали показывать народу СССР и России «тю-тю» с этим триллионом долларов (или этими 47 миллиардами евро). Ведь, скажем, за всю свою жизнь тот же Абрамович и на копейку не сделал ничего полезного для народа СССР и России перед тем, как получил в своё распоряжение эти деньги. Да и после того, как получил, тоже ничего не сделал.

Вот ему не дали британскую визу, и что - Абрамович вернулся в Рашку? Держите карман шире - он рванул на историческую родину. Чего ему в ограбленной им же России делать? Вот в Англии он с прошлого года вкладывал 500 миллионов евро в строительство стадиона для своего клуба «Челси». А зачем ему кладывать деньги в государство запутинского быдла? Он лучше в свою родину деньги вложит, если британские евреи не успеют их отобрать. (Кроме того, и израильские евреи в этом вопросе тоже не лыком шиты. Абрамович на эту тему может Гусинского расспросить).

Кстати, даже при сумме в 47 миллиардов евро становится как-то понятнее и «Скрипаль воскрес!», и то, что Абрамовича и прочую элиту перестали пускать в Англию без объяснения со стороны абрамовичей, откуда у них деньги. А что они на это ответят? Что деньги от верблюда?

Это позорнейший факт для бывшего советского народа, но ни этот триллион, ни эти 47 миллиардов уже давно не имеют никакого отношения к России. Ну, а с антисемитской и краснопузой беспортошной общественность ещё не всё так просто. Будет её власть, и эти деньги нельзя считать потерянными.

И именно потому, что эти деньги нельзя считать полностью потерянными, надо сказать, что и нам интересно, сколько же у олигархов и прочих воров от украденного осталось?

Вон, как эти «русские» засуетились: «Как сообщают СМИ, миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, совладельцы «Альфа-Групп», на закрытой дискуссии в Атлантическом совете в Вашингтоне выступили с резкими заявлениями в адрес нынешней власти России. Они озвучили свои крайне негативные оценки и прогнозы в отношении российской экономики и заявили, что даже высокие цены на нефть не спасут страну. Причина, по их мнению, – в необратимых структурных изменениях, утечке мозгов, и «недальновидности Владимира Путина». …Источник подчеркнул, что в ходе встречи банкиры даже коснулись темы своего «еврейства», посетовав, что мол, «мы всю жизнь были евреями, нас дискриминировали как евреев, и вот на старости лет нас дискриминируют уже как русских»».

А у нас стонут: «олигархи России, олигархи России!». Какой России? С каких пор вшам стали давать фамилию того, с кого она пьёт кровь? У вшей своя фамилия - Phthiraptera.

Но я опять не об этом.

Вот эти еврейские расисты и либералы вывезли за рубеж ценности, принадлежащие всему народу. В самом этом факте нет ничего ненормального. И большевики в своё время вывозили всё, что имели, - от церковных и музейных ценностей до десятков тысяч тонн золота и платины. Но взамен они превратили отсталую Россию в передовое государство, которое обеспечивало себя всем необходимым, у которого самолётов было столько же, сколько у остального мира. И граждан СССР уважали или боялись, но никто не презирал.

А во что превратили Россию вы, интеллигенция, вставшая сегодня грудью против «антисемитов и краснопузых» за «национальные капиталы»? Что вы дали России и русским взамен вывезенного вами? Футбольные клубы в Англии?

Не хочу сам о грустном, дам цитату:

«Журналист Наталья Ромашина рассказала, как ее и других туристов-россиян заставили есть за отдельным столом в гостинице Sacramora в итальянском Римини. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, во время завтрака она взяла колбасу с другого стола, из-за чего администратор «пришла в ужас, заорала, что еда для русских только там, в том углу, а тут едят нормальные люди».

«В углу для русских лежал хлеб, масло, джем и снова хлеб. Тетя хотела отобрать у нас кусок колбасы, но мы быстро успели его покусать. Она начала ругать нас по-итальянски, полагаю, очень плохими словами. В гневе она металась из одного конца зала в другой, кричала и хлопала дверьми», — поделилась Ромашина.

Позднее журналист рассказала «Ридусу», что гостей, вероятно, делят не по национальному признаку, а по способу брони: на тех, кто самостоятельно зарезервировал номер, и на тех, кто снял его в рамках турпакета (ими оказались туристы из России).

«Хотя не знаю, насколько оно все официально, скорее всего, они так сами себе решили. Потому что и там, и там просто прописано — завтрак «шведский стол». И никаких уточнений больше. Ну и прикол в том, что нас даже не попросили доплатить, например. Просто орали, что русские там едят и это еда не для русских», — пояснила она.

В самой гостинице изданию отказались комментировать инцидент».

Что тут сказать? «Ведь мы этого достойны!»

Мы заслужили это своим тупым приходом на выборы кнопкодавов и путина, тупым заплёвыванием Навального. Мы заслужили этого своим выдающимся умом.

Чего уж удивляться? Таких отчаянно храбрых бойцов бессмертного полка и бесконечно-умных телезрителей, как мы, граждане Рашки, не обворует только ленивый. И не презирают только обезьяны.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ведь мы этого достойны
Мытарь написал 06.06.2018 00:42
Еще как. Понимание конечно начинает приходить, но как бы не было уже поздно.
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