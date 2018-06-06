Не нужно расхолаживаться и впадать в оцепенение сша война рф Межвременье сейчас, друзья мои. Тиши глади, и медленного гниения никак не получится.



Мне доводится переживать такое второй раз в жизни. Первый раз это было на излете брежневского правления. В 1979-1982 годах. И в куда более легкой форме, чем ныне. Но очень схожее ощущение: власть ничего не хочет менять, она просто плывет по старому руслу. Что все загнивает – и мы зримо отстаем от Запада и Японии. Что нужно многое и решительно менять, но верхи ничего не желают и коснеют в отвратительном самодовольстве.



А ведь СССР по сравнению с нынешней РФ был архиразвитым научно-промышленным государством, на сырьевой Трубе он не сидел, черт возьми! Ему и 20 млрд. долларов годовых доходов от нефти хватало!



Тем не менее, без всяких массовых народных волнений, верхушка сломалась и сдалась. Хотя СССР во многом напоминал нынешнюю «вертикаль». Все начальники назначались сверху донизу, никаких реальных выборов не проводилось. СМИ плотно контролировались. Никакой оппозиции не допускалось в принципе. Ан, не помогло.



***



Сегодня положение оное повторяется при Путине. Да, конечно, у правящей верхушки нет той наивности, что была тогда. Зато по степени гнилости современная «элита» на порядок хуже советской. Да и есть у нее уязвимое место, коего не имелось у советского бомонда. Это и зарубежные счета, и закордонные материальные активы. И дети с внуками уже в странах Запада.



По этим «нежным местам» нынче и бьют, стараясь вызвать именно в «илитке» раздражение и озлобление хозяином Кремля. Усталость от неудобств жизни под санкциями и «в осаде». (Последнее когда-то утомило советский бомонд). У Вексельберга реально отнимают ЛИЧНЫЕ деньги. Алюминиевого короля Дерипаску просто расплющивают. И это – лишь начало. Такого раньше не делали.



На Западе прекрасно знают, что массы не играют практически никакой роли. Или роль подчиненную, массовки у сильных мира сего. Захотят они – и на улицах появятся протестующие. Главное – породить разброд и шатания именно в высшем чиновничестве, генералитете и среди магнатов. Даже их молчаливое недовольство сильно давит на Кремль. А уж если еще и заговор образуется, то это превзойдет все ожидания Вашингтона.



И еще один важный момент: Вашингтону удалось добиться важного сдвига. Дело в том, что после сталинской эпохи советская, а потом и российская номенклатура добилась главного для нее – никаких больше чисток и уничтожения своих же, себе подобных, начальников, выбившихся в верхи. Теперь же запрет нарушен. При Путине стали брать губернаторов, давая им реальные большие сроки и конфискации личных состояний. Репрессии коснулись даже представителя формально высшего эшелона – министра экономики Улюкаева. Хотя, конечно, он не был самой сильной фигурой, но лиха беда – начало.



То же самое касалось и настоящих олигархов (эфемерных фигур типа Гусинского и Березовского в расчет не берем). Показательно уничтожив группировку Ходорковского в 2003-м, Кремль сделал все, чтобы успокоить магнатство. Мол, это – исключение из правил. Будьте преданными, не играйте с Западом – и никто вас не тронет.



С уничтожением клана Магомедовых это неписаное правило нарушено, Конечно, эта семья – дагестанская, а не «либеральной наци» и не русская. Но тоже – лиха беда начало. Сейчас ее наследство раздерут. Потом потребуется новая добыча.



Смысл санкций понятен: спровоцировать войну на взаимное уничтожение в «элите». Повис меч и над головой первых из силовиков. Скандал с исчезновением тех миллиардов, что СКР изъял у полковника Захарченко, обо многом говорит. То, что после обысков силовых структур в РФ часто исчезают вещдоки, особенно в виде денег, хороших авто и дорогой техники, знают все. Но впервые такой скандал выплыл на федеральные каналы. А это значит, что над СКР тоже навис меч. Дележка сфер влиянии между «борцами с врагом унутренним» также вероятна, причем с самими болезненными для Системы последствиями. Система такой борьбы очень опасается.



Но продолжающийся в РФ экономический кризис, «отсос» нефтяных сверхдоходов в так называемые «резервы», стагнация в промышленности и реальное (а не по статистике) падение доходов населения приводят к бескормице в среде «силовых хищников». Они поневоле принимаются глядеть друг на друга и на чужие охотничьи угодья. Политика кабмина и ЦБ РФ подталкивает хищников к взаимному пожиранию и переделу сфер влияния. Ибо усугубляет кризис.



***



Вот почему глубокое убеждение Максима Калашникова: бенефисы не за горами. Никакой спокойной жизни не будет. Конечно, сама по себе Система не упадет. Нужно, чтобы ее «уронили». В данном случае это будет именно внешнее воздействие. Ибо внутри страны никаких организованных противников у Системы нет. Тот же Навальный и его сеть могут быть прихлопнуты в один миг, едва только исчезнет необходимость изображать для мира «плюрализм» в РФ.



А вот Трампа так не прихлопнешь. Да и отвечать на его санкции Системе нечем.



Вернее, надо бы радикально менять курс в стране и заниматься делом: новой индустриализацией да разумным протекционизмом. Но, как мы уже знаем, легче корабельному канату пройти через игольное ушко, нежели Кремлю совершить подобное. А нефть ведь снова упадет в цене, не сомневайтесь. Ее дефицита в мире нет. Да и НТР идет вперед, как ни верти.



Делайте выводы и не расхолаживайтесь. Макиавелли еще учил, что жестко централизованные системы при разложении имеют обыкновение рушиться очень быстро. Подобное я уже наблюдал сам. С 1979 года…



Рейтинг: 5.00, Голосов: 2 Поделиться читайте нас в Я.Новости