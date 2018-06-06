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Московский листок

Всё подорожало и еще подорожает

Опубликовано 06.06.2018 в разделе комментариев 0

путин выборы
Всё подорожало и еще подорожает

В мае цены на бензин выросли на 5,6% по отношению к июлю, отчитался во вторник Росстат. С начала года цены подскочили на 7,2%, а к маю прошлого года на 11,3%. На 28 мая стоимость литра марок АИ-92,95 и 98 составляла 42,8 руб. В апреле литр в среднем стоил 40,3 руб. 

Не надо быть большим аналитиком, чтобы понять - вслед за топливом вырастет цена практически на всё.

Уже подорожали табачные изделия, рыба и морепродукты, «молочка» и сливочное масло, жилищно-коммунальные услуги, образование и зарубежный туризм. На 20% подскочили в цене лимоны, капуста подорожала на 16,6%, свекла — на 11,7%. В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на сахар-песок. В Республике Марий Эл и Пензенской области он подорожал на 10,5% и 10,1% соответственно.

Но нет смыса перечислять - сказано же, что подорожает всё.

Вопрос в другом - мне кажется, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы связать это глобальное подорожание с окончанием президентской кампании и установлением как минимум на 6 лет некоторого статус-кво во власти, которое позволяет уже совсем не обращать внимания на избирателя. В ближайшие годы он не понадобится.

А как иначе, кроме урны для голосования, можно повлиять на политику правительства?

Думаем теперь, проголосовали же...

А.Б.



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