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Московский листок

На Софийской набережной сносят исторические памятники под новый квартал Роснефти?

Опубликовано 06.06.2018 автором Александра Андреева, депутат совета депутатов Лефортово в разделе комментариев 0

олигархи москва силовигархия собянин роснефть
На Софийской набережной сносят исторические памятники под новый квартал Роснефти?

Силовигархия вошла в раж, почувствовав безнаказанность. Видимо, удачные перевыборы Путина и полная лояльность останков интеллигенции - морально дали "зелёный свет". Кого тут стесняться, с кем советоваться, и - не дай бог, бояться кого? Народа, который по конституции источник власти - тут давно не водится, остался один электорат (лохторат, как зовут его давно в Администрации Путина-Медведева-Путина).

Преступления на культурном фронте ей, правящей группировке, привычны - в её планах явно полная "зачистка" территории, находящейся напротив Кремля через Москву-реку. Возможно, туда продлятся владения Роснефти - ведь она так хорошо заработала на продаже части своих акций. Там и английское посольство, которое дружественно относится к Роснефти после продажи 12% акций "Бритиш Петролеуму"... В планах кремлядей так же "воссоздание" на охраняемой ЮНЕСКО территори Кремля Чудова монастыря. Но пока повестка дня - сносы. Как легко и не спрашивая никого они сносили 14-й, ленинско-сталинский, советский корпус в Кремле, так сейчас ломают наследие времён возлюбленного "питерскими" царизма.

Сносы возле московского Кремля не прекращались все последние выходные и продолжаются в эти минуты.

Окончательно доломана до фасадной стены усадьба княгини Оболенской XIX века.

По словам рабочих, под снос в ближайшие дни могут пойти ещё два исторических здания, которые обладают статусом объектов культурного наследия. Но наступившее лето, отъезд активистов - побудили, видимо, и федералов и собянинских исполнителей принять очередное "непопулярное" решение.

Срочно все пишем в департамент культурного наследия и в объединение административно-технических инспекций (ОАТИ)!

Приблизиталеьный текст:

В настоящее время на Софийской набережной производится снос исторических зданий. Сносятся здания по адресу Софийская набережная, 20 и 18. Снос производится без огораживания строительной площадки и без закрепления сохраняемых фасадов, выходящих на набережную (фасады закрепляются прямо в процессе сноса – тем самым, создается серьезная опасность падения фасадов на проезжающие машины и на людей).

Одновременно производится снос исторического здания по адресу Болотная площадь, 2/4. Данное здание непосредственно примыкает к объектам культурного наследия, расположенным по адресу Софийская набережная, 24/2, стр. 1, стр. 2. Снос данного здания создает угрозу сохранности объекта культурного наследия.

Лица, производящие снос, сообщают о намерении в ближайщее время произвести снос объектов культурного наследия, расположенных по адресу Софийская набережная, 24/2, стр. 1, стр. 2.

Снос объектов культурного наследия является уголовным преступлением.

В целях устранения угрозы жизни, здоровью и имуществу граждан, в целях устранения угрозы объектам культурного наследия, прошу принять срочные меры по остановке ведущихся работ по сносу зданий и по предотвращению сноса объектов культурного наследия.

Прошу принять в отношении лиц, ответственных за ведение данных работ, меры в установленном законом порядке.



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