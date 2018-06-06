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Московский листок

Вопросы к "прямой линии" Путина

Опубликовано 06.06.2018 в разделе комментариев 0

Сегодня 6 июня, сутки до прямой линии Путина. Задавайте свои вопросы в комментариях к видео. 7 июня в программе на канале РОЙ ТВ мы обсудим и сравним Ваши вопросы с теми которые прозвучат на прямой линии.



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