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Московский листок

Анатолий Баранов: с таким подходом будем все время догонять, и никогда не догоним…

Опубликовано 06.06.2018 в разделе комментариев 4

украина европа крым мост ес
Анатолий Баранов: с таким подходом будем все время догонять, и никогда не догоним&#8230;

Дал развернутое интервью "Свободной прессе" на тему, которой уже касался на ФОРУМе.мск.

Я вас без воды оставил, скажите спасибо...

- Прав ли Джемилев? Это исключительно их «заслуга»?

- Я только сегодня об этом писал – процитирую сам себя: в Крыму и Севастополе живут крымские татары, числом примерно 300 тысяч человек. И большая часть крымских татар как раз занимается сельским хозяйством. Это те самые люди, интересы которых призван защищать "Меджлис крымскотатарского народа". И вот теперь лидер этого меджлиса как бы обращается к своим избирателям - смотрите, я сделал все, чтобы разорить вас, чтобы ваши поля и сады засохли, и не намерен даже переговариваться о том, чтобы вернуть вам воду. Я ваш защитник!

А роль крымскотатарских активистов в перекрытии Северокрымского канала переоценить трудно - Джемилев не хвастается, действительно его усилия в уничтожении канала весьма велики. А еще и элетроэнергию перекрыли - член меджлиса Ислямов лично взрывал ЛЭП. Ну и продукты питания из соседних областей не давали ввозить в Крым тоже крымскотатарские активисты - видимо, пытаясь пробудить в крымских татарах чувства к Украине путем лечебного голодания. Ну, надо думать, какие-то чувства пробудили...

- На Украине очередная «перемога»? Это поднимет рейтинг власти? Или никто не заметит?

- Навряд ли рейтинг этой власти на Украине можно поднять даже виагрой. Но они продолжают с завидным упорством гнуть ту линию, которая уже привела Украину к катастрофе. Можно называть это «перемогой».

- Для чего нужно чрезвычайное положение? Все настолько серьезно? Говорят, зерна уже потеряно на 1 млрд. Правда ли это?

- Я думаю, чрезвычайное положение очень удобный инструмент, чтобы оставаться у власти, все остальное вторично. Если бы Порошенко, чтобы остаться у власти, потребовалось бы сгноить вообще все зерно на Украине или потерять еще несколько областей, он, думаю, пошел бы на это не задумываясь.

- Есть ли возможности перебросить воду с Кубани? Или все же надо возвращаться к идее опреснения морской воды? Но в любом случае - это перспектива на несколько лет. А что сегодня делать людям?

- Я не знаю, почему вопрос переброски воды с Кубани так нереален – турки подают воду на Кипр на расстояние в полтораста километров, а мы не можем преодолеть 7 километров Керченского пролива? Опреснение тоже возможно, но это энергоемкое дело, нужно строить АЭС – я об этом писал еще в 2014-м году, когда шли споры, что делать с Крымом. Как видим, решили строить тепловые электростанции, мощность которых покрывает текущие потребности, но «на вырост» ничего не предусмотрено. Хотя если экономика Крыма будет расти, неизбежно будет расти и энергопотребление. Зачем же обрекать Крым на экономический ступор из-за дефицита энергии? Но с АЭС вопрос завис, и с ним вместе вопрос опреснения. Остается только подача воды с Кубани.

- Что за четыре года сделано для решения этой проблемы? Есть ли результаты?

- Как я уже сказал выше, результатов нет, ничего не сделано, только распечатаны резервные подземные источники. А ведь предлагались и технологии очистки сточных вод для получения большого количества технической воды – технологии современные, прорывные, например, при помощи ферритов. Вместо этого строится станция очистки на технологиях царя Гороха, да еще и не скоро будет. Но денег запрошено прилично. Я думаю, с таким подходом будем все время догонять, и никогда не догоним…

- Джемилев отметил, что Украина не будет обсуждать с Россией восстановление подачи воды. А им кто-то предлагает?

- Конечно, было бы неплохо, чтобы Украина восстановила подачу воды в Крым. Но в Киеве люди принципиальные, идут на убытки, идут на заболачивание земель вокруг Каховского водохранилища, а не переговоры не идут. И при нынешней генерации украинской власти навряд ли эта позиция изменится. Надо менять власть в Киеве и от этой печки плясать дальше.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Почему Талейран был прав,
алекссс настоящийс написал 06.06.2018 09:02
Краснодарский край вовсе не водоизбыточный регион,все последствия переброса воды с Кубани еще посчитать бы не плохо.АЭС в Крыму не строили по соображениям сейсмической безопасности и с тех пор ничего не изменилось.Нельзя.Самая технически доступная вода-в Днепре.И самый реальный вариант-Херсонская Народная Республика.Фронт с этой страной по факту есть,и к сожалению еще дальше будет,так что открыв еще один по сути ничего не поменяется.Просто под это дело нужно организовать годный шухер в мисте Кукуеве,под любым флагом.Благо сумасшедших и безработных долбодятлов там хватает.Да и Донбассу полегче будет.Других решений не вижу.
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Почему Талейран был прав,
Владимир П написал 06.06.2018 08:50
когда сказал "это хуже чем преступление, это- ошибка"
Потому что ошибка всегда влечет за собой цепь негативных последствий. Когда Россия, уподобившись шакалу Табаки, оторвала у Украины кусочек в виде Крыма и отскочила в сторону, виляя хвостиком в надежде, что Шер-Хан простит, тогда и и была совершена та самая ошибка -преступление, последствия которой не рассасываются, а нарастают. Последствия того, что не была использована Русская Весна в 2014 и не возвращена вся Малороссия - это кровь и муки Донбасса, это ставшие вечными санкции, это оставленный без воды Крым. И на этом не закончатся последствия. Чтобы разрубить узел,нужно даже дорогой ценой доделать то, что могло быть без проблем сделано в 2014. Россия должна вернуть свое.
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(без названия)
ес написал 06.06.2018 08:45
Возможно,что китайские Дао и Дэ с помощью Крыма внесут свою мудрость в наши отношения..
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(без названия)
стоик1172 написал 06.06.2018 08:21
Сионистов надо гнать со славянских земель, иначе геноцид славян продолжиться?
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