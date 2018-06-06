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Московский листок

Россияне стали в два раза переплачивать за отечественные продукты из-за эмбарго

Опубликовано 06.06.2018 в разделе комментариев 1

Россияне стали в два раза переплачивать за отечественные продукты из-за эмбарго

Расходы россиян на поддержку отечественных производителей сельскохозяйственной продукции выросли более чем вдвое - с 278,2 млрд руб. в 2014 оду до 603,7 млрд в 2016 году, пишут "Ведомости" со ссылкой на бюллетень "О чем говорят тренды", подготовленный департаментом исследования и прогнозирования ЦБ.

По данным аналитиков, если в 2014 году каждый россиянин переплачивал за потребление более дорогой отечественной продукции около 1935 рублей ежегодно, то к 2016 г. сумма выросла до 4120 руб. с человека.

Государство начало постоянно поддерживать российских аграриев с 2006 года. По данным Минсельхоза, в 2017 г. господдержка АПК превысила 240 млрд рублей. В 2018 г. предусмотрено 242 млрд рублей. На 2019–2020 гг. в бюджете заложена помощь по 242,4 млрд руб.

Также Россия поддерживает аграриев через непрямые меры, например квотирует ввоз мяса, с 2004 года действует запретительная пошлина на белый сахар и заградительная - на сахар-сырец. А в 2014 году в ответ на санкции Россия запретила ввоз продуктов питания из Евросоюза, США, Канады, Норвегии. Под запрет попали молоко и молочные продукты, рыба и морепродукты, мясо, овощи, фрукты. Тогда спустя несколько недель после введения ограничений на полках магазинов подорожали не только рыба, сыры, колбасы, но и не попавшие под санкции растительные масла и даже алкоголь.

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, в 2016 г. внутренние цены на многие сельскохозяйственные товары превышали мировые. При этом, Россия за последние годы достигла самообеспечения по птице и практически приблизилась к такому же результату по свинине, и розничные цены от мировых уже практически не отличаются.

Однако тепличные овощи, сахар, молокопродукты и говядина по-прежнему не могут конкурировать с импортом по цене, отмечают аналитики ЦБ.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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"Государство поддерживает российских аграриев" ?
В лад написал 06.06.2018 09:25
Особенно сильно клан Ткачева-именно ему и его семейному бизнесу достается львиная доля от всех млрд.Что касается "продуктов", которые подорожали для основной массы жителей России, то санкции здесь ни причем, "наше" правительство постоянно поднимает цены на энергоносители, в т.ч. бензин-соляру в угоду группе кровососов, прихвативших в собственность природные ресурсы РФ.
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