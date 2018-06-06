Центробанк потратил 2,6 трлн рублей на санацию трех частных банковских групп

Центральный банк потратил на санацию трёх частных банковских групп около 2,6 триллионов рублей, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, регулятор внес в капитал банков, которые были санированы, 758,3 миллиарда рублей. Еще 1,86 триллиона были предоставлены кредитным учреждениям в форме депозитов. Большую часть выделенных Центробанком депозитов — 1,5 трлн руб. — получили «Траст», Рост-банк и Автовазбанк. Их регулятор намерен объединить, чтобы создать на их основе банк проблемных активов.

Деньги также получили ФК Открытие и Промсвязьбанк. На их санацию ЦБ выделил 356,5 миллиардов рублей.