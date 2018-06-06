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Московский листок

Центробанк потратил 2,6 трлн рублей на санацию трех частных банковских групп

Опубликовано 06.06.2018 в разделе комментариев 4

Центробанк потратил 2,6 трлн рублей на санацию трех частных банковских групп

Центральный банк потратил на санацию трёх частных банковских групп около 2,6 триллионов рублей, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, регулятор внес в капитал банков, которые были санированы, 758,3 миллиарда рублей. Еще 1,86 триллиона были предоставлены кредитным учреждениям в форме депозитов. Большую часть выделенных Центробанком депозитов — 1,5 трлн руб. — получили «Траст», Рост-банк и Автовазбанк. Их регулятор намерен объединить, чтобы создать на их основе банк проблемных активов.

Деньги также получили ФК Открытие и Промсвязьбанк. На их санацию ЦБ выделил 356,5 миллиардов рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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А чего удивляться? В свое время они объявили свою банду неким РФ.
-Что это? написал 06.06.2018 09:30
А мы не воспротивились достаточно и ,поэтому, стали их кормовой базой.
Может, если чаще будем называть вещи своими именами, быстрее будет нарастать Сопротивление.
К примеру.
Вот, идет хай по поводу растущих цен на бензин.
Чего хаять? Парам тройкам десятков тысяч автомобилей остановится бы одновременно на улицах Москвы(Питера и т.д.) на часик-другой-третий-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО- с требованием ПОНИЗИТЬ значительно цены на бензин- бандиты понизили бы их тут же!
И так же- везде...
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всего хорошего,
алекссс настоящийс написал 06.06.2018 09:21
держимся там.Кормильцы.Зато какой Мундиаль забабахают!На каждом перекрестке в городе по патрулю уже.Их уже реально кажется больше чем прохожих.Ни одну дорогу в Самаре ***** не отремонтировали кроме центральной,вообще ничего.Все обшарпанные фасады на месте.Позорники.
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Вексельбергу помогли, Дерипаске тоже
корнхолио написал 06.06.2018 09:11
Ща вроде как Газпром будем спасать... чему тут удивляться.
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для
народа написал 06.06.2018 09:08
денег нет.
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