ЦБ: россиянам не стоит ждать снижения цен на бензин

Принятое правительством решение о снижении акцизов на бензин не приведет к удешевлению топлива, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это позволит лишь замедлить темпы роста, а в "лучшем из сценариев" его остановить.

"Если брать расчетный прямой эффект, то такое снижение акцизов на бензин и дизельное топливо должно было бы привести к снижению цен по этим товарам где-то на 4-5 процентов. Но скорее всего, этого не произойдет, потому что в розничной торговле нефтепродуктами сейчас достаточно низкая маржа и, вероятно, снижение акцизов приведет к восстановлению маржи у розничных продавцов нефтепродуктов. На наш взгляд, лучшим сценарием в этой ситуации может быть то, что остановится рост цен… Но в любом случае, мы исходим из того, что цены на бензин не будут расти такими высокими темпами, как в предыдущие месяцы", - заявила Набиуллина в интервью агентству Reuters.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо по состоянию на 30 мая. При этом он отметил, что снизить цены на топливо невозможно, так как нефтяные компании не могут "работать себе в убыток".

"Мы договорились, что пойдем сегодня им навстречу – фискальная нагрузка в виде акцизов на бензин и дизельное топливо будет снижена. Такое решение было принято без их участия еще до этого совещания. Но важно было глаза в глаза договориться. И они умерят свои аппетиты, чтобы безудержно гнаться за такой же доходностью, как экспорт нефти, не следует", - заявил чиновник.

Отметим, что согласно данным Росстата, розничные цены на бензин в России в мае выросли на 5,6% по сравнению с апрелем и на 11,3% в годовом выражении. При этом, инфляция в мае, по данным ведомства, составила 0,4%, а в годовом выражении - 2,4%. Таким образом, рост цен на бензин в месячном исчислении превысил инфляцию в 14 раз, а в годовом - в 4,7 раза.