Две трети россиян обвинили в росте цен на бензин российские власти

Две трети россиян уверены в том, что главной причиной роста стоимости бензина стала экономическая политика российских властей, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

При этом, 46% опрошенных винят в росте стоимости топлива нефтяные компании, еще 40% - правительство, 19% - владельцев автозаправок, 12% - президента России Владимира Путина.

Западные страны, которые ввели антироссийские санкции, обвиняют 10% россиян, еще 9% винят в этом Госдуму и Совет Федерации.

При этом, подавляющее большинство опрошенных (78%), несмотря на заверения чиновников, ждут продолжения роста цен на бензин, а только 5% надеются, что он подешевеет.

Около 83% респондентов считают, что рост цен на топливо ухудшит их материальное положение. Больше половины водителей думают, что из-за увеличения затрат на топливо у них могут возникнуть серьезные финансовые трудности.

"Рост цен — одна из самых резонансных для населения экономических проблем. Причина — во всеобъемлющем характере последствий. Остроту проблеме придает извечный вопрос россиян: почему цены на бензин в России растут и тогда, когда стоимость нефти падает, и тогда, когда она растет", - прокомментировал результаты исследования руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Напомним, согласно данным Росстата, розничные цены на бензин в России в мае выросли на 5,6% по сравнению с апрелем и на 11,3% в годовом выражении. При этом, инфляция в мае, по данным ведомства, составила 0,4%, а в годовом выражении - 2,4%. Таким образом, рост цен на бензин в месячном исчислении превысил инфляцию в 14 раз, а в годовом - в 4,7 раза.