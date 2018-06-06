Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Две трети россиян обвинили в росте цен на бензин российские власти

Опубликовано 06.06.2018 в разделе комментариев 4

Две трети россиян обвинили в росте цен на бензин российские власти

Две трети россиян уверены в том, что главной причиной роста стоимости бензина стала экономическая политика российских властей, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

При этом, 46% опрошенных винят в росте стоимости топлива нефтяные компании, еще 40% - правительство, 19% - владельцев автозаправок, 12% - президента России Владимира Путина.

Западные страны, которые ввели антироссийские санкции, обвиняют 10% россиян, еще 9% винят в этом Госдуму и Совет Федерации.

При этом, подавляющее большинство опрошенных (78%), несмотря на заверения чиновников, ждут продолжения роста цен на бензин, а только 5% надеются, что он подешевеет.

Около 83% респондентов считают, что рост цен на топливо ухудшит их материальное положение. Больше половины водителей думают, что из-за увеличения затрат на топливо у них могут возникнуть серьезные финансовые трудности.

"Рост цен — одна из самых резонансных для населения экономических проблем. Причина — во всеобъемлющем характере последствий. Остроту проблеме придает извечный вопрос россиян: почему цены на бензин в России растут и тогда, когда стоимость нефти падает, и тогда, когда она растет", - прокомментировал результаты исследования руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Напомним, согласно данным Росстата, розничные цены на бензин в России в мае выросли на 5,6% по сравнению с апрелем и на 11,3% в годовом выражении. При этом, инфляция в мае, по данным ведомства, составила 0,4%, а в годовом выражении - 2,4%. Таким образом, рост цен на бензин в месячном исчислении превысил инфляцию в 14 раз, а в годовом - в 4,7 раза.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Почему нет главной цифры?!
нуСлучайный прохожий написал 06.06.2018 12:37
Один процент россиян заметили СНИЖЕНИЕ цен на бензин!Четыре процента считают,что не изменились,а целых двадцать,что если выросли,то почти незаметно.Целых ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ процентов считают.что все просто отлично!Вот что зомбоящик животворящий делает!
Ответить
Re: пока не требуют ничего не изменится.
-Что это? написал 06.06.2018 12:33
100-пудово прав ты, дружище.
Ответить
(без названия)
на колени! написал 06.06.2018 11:51
на колени, смерды!
Ответить
пока не требуют ничего не изменится.
Влад0 написал 06.06.2018 11:04
это напоминает плач Ярославны.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вопросы к "прямой линии" Путина
Вопросы к "прямой линии" Путина
06.06.2018
Дмитрий Потапенко о повышении цен на топливо
Дмитрий Потапенко о повышении цен на топливо
06.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Две трети россиян обвинили в росте цен на бензин российские власти (4)
ЦБ: россиянам не стоит ждать снижения цен на бензин (3)
Центробанк потратил 2,6 трлн рублей на санацию трех частных банковских групп (7)
Россияне стали в два раза переплачивать за отечественные продукты из-за эмбарго (3)
Анатолий Баранов: с таким подходом будем все время догонять, и никогда не догоним… (9)
Вопросы к "прямой линии" Путина (3)
На Софийской набережной сносят исторические памятники под новый квартал Роснефти? (1)
Всё подорожало и еще подорожает (11)
Не нужно расхолаживаться и впадать в оцепенение (30)
Не приживается бесoвская придумка (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: ТРАМП ДЕЙСТВУЕТ УМНО
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Планетарные призраки
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Делайте выводы!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Bad Boys начинают объединяться
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss