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Московский листок

Россию признали одной из наименее миролюбивых стран мира

Опубликовано 06.06.2018 в разделе комментариев 3

Россию признали одной из наименее миролюбивых стран мира

Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира, оказавшись на 154-м месте в "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index). Как сообщает Deutsche Welle, иследование было опубликовано в среду, 6 июня, Институтом экономики и мира (The Institute for Economics and Peace).

В рейтинг вошли 163 государства, в которых проживает 99,7% населения Земли. За год Россия опустилась в списке на одну позицию. По мнению экспертов, еще менее благоприятная ситуация, по сравнению с РФ, сложилась лишь в девяти странах - Центрально-Африканской Республике, Конго, Ливии, Йемене, Сомали, Ираке, Южном Судане, Афганистане и Сирии.

При этом, Украина оказалась в рейтинге на две строки выше России. Среди стран СНГ наиболее высокую оценку получили Молдавия (64-е место) и Казахстан (70-е место).

Самой миролюбивой страной эксперты признали Исландию, оказавшуюся на первом месте. За ней следуют Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония, Ирландия, Словения, Швейцария и Австралия. Германия, как и в 2017 году, оказалась на 17-й позиции, Великобритания - на 57-й строчке, Франция - на 61, Китай - на 112, США - на 121.

При составлении рейтинга учитывались 23 индикатора в трех различных категориях - "безопасность в обществе", "продолжающиеся конфликты" и "милитаризация". В первой категории, в частности, обращалось внимание на уровень убийств, число заключенных, число полицейских и восприятие преступности, в последней рассматривалось число военнослужащих, расходы на вооружение в соотношении к ВВП и экспорт оружия.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Это что?!. написал 06.06.2018 13:55
историческая Московия - энтово Москва, а также твярская, калужская и рязанская земля.
А все прочиить - Новгород, Казань, Икрутск, Грозный, Астрахань ... - захваченное московитами, украденное у порабощенных народов...
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(без названия)
ййй написал 06.06.2018 13:42
> При составлении рейтинга учитывались 23
> индикатора в трех различных категориях -
> "безопасность в обществе", "продолжающиеся
> конфликты" и "милитаризация".
_
Какие-то разнородные показатели. Выбранные под получение желаемого результата. Безопасность в обществе... Это как семейное благополучие какого-нибудь вора/преступника что ли? Здорово поднимает его индекс добропорядочности, надо полагать. "Продолжающиеся конфликты" -- т.е. если бомбить быстро, то не считается? Угрозы, вероятно, тоже.
Интересно, какое бы место в таком рейтинге заняла фашистская Германия.
.
> Самой миролюбивой страной эксперты
> признали Исландию, оказавшуюся на
> первом месте. За ней следуют Новая
> Зеландия, Австрия, Португалия, Дания,
> Канада, Чехия, Сингапур, Япония,
> Ирландия, Словения, Швейцария и
> Австралия. Германия, как и в 2017 году,
> оказалась на 17-й позиции, Великобритания
> - на 57-й строчке, Франция - на 61, Китай -
> на 112, США - на 121.
_
А Израэль-то, Израэль?
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Хм...Как бы "мирно" оттяпали в виде 14 независимых республик территории исторической России...
Это что ?!! написал 06.06.2018 13:09
...а потом спрашивают о "миролюбивости"...
Все-наше.
И идите на*уй.
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