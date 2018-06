Россию признали одной из наименее миролюбивых стран мира

Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира, оказавшись на 154-м месте в "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index). Как сообщает Deutsche Welle, иследование было опубликовано в среду, 6 июня, Институтом экономики и мира (The Institute for Economics and Peace).

В рейтинг вошли 163 государства, в которых проживает 99,7% населения Земли. За год Россия опустилась в списке на одну позицию. По мнению экспертов, еще менее благоприятная ситуация, по сравнению с РФ, сложилась лишь в девяти странах - Центрально-Африканской Республике, Конго, Ливии, Йемене, Сомали, Ираке, Южном Судане, Афганистане и Сирии.

При этом, Украина оказалась в рейтинге на две строки выше России. Среди стран СНГ наиболее высокую оценку получили Молдавия (64-е место) и Казахстан (70-е место).

Самой миролюбивой страной эксперты признали Исландию, оказавшуюся на первом месте. За ней следуют Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония, Ирландия, Словения, Швейцария и Австралия. Германия, как и в 2017 году, оказалась на 17-й позиции, Великобритания - на 57-й строчке, Франция - на 61, Китай - на 112, США - на 121.

При составлении рейтинга учитывались 23 индикатора в трех различных категориях - "безопасность в обществе", "продолжающиеся конфликты" и "милитаризация". В первой категории, в частности, обращалось внимание на уровень убийств, число заключенных, число полицейских и восприятие преступности, в последней рассматривалось число военнослужащих, расходы на вооружение в соотношении к ВВП и экспорт оружия.