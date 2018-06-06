В Екатеринбурге онкобольная женщина умерла на пороге больницы не дождавшись врачей

Правоохранительные органы Екатеринбурга начали проверку обстоятельств гибели 60-летней онкобольной женщины у входа центральной городской клинической больницы №23, сообщает сайт областной прокуратуры.

Отмечается, что лежащую на земле женщину обнаружили прохожие накануне вечером около 22 час. 30 мин. Она была в сознании и общалась с людьми, которые ей пытались помочь. Прохожие вызвали скорую, к приезду скорой женщина уже не подавала признаков жизни. При этом приемный покой больницы был в нескольких сотнях метров от пациента.

"Как установлено сотрудниками прокуратуры в ходе первоначального сбора информации, женщина действительно в этот день посещала больницу № 23 для проведения медицинской манипуляции. Она длительное время лечилась в связи с тяжелым онкологическим заболеванием. После прохождения медицинской процедуры она вышла из больницы и дожидалась такси напротив входа на территорию больницы, где ей и стало хуже", - говорится в сообщении.

В свою очередь, издание "Екатеринбург Онлайн" со ссылкой на одного из очевидцев трагедии сообщает, что обнаружившие женщину прохожие сразу же обратились за помощью к врачам больницы, а те их просьбы проигнорировали.

"Выходим, видим — у входа лежит женщина, умирает. Спрашиваем, что случилось, очевидцы говорят, что женщине плохо, а врачи не выходят, скорая до сих пор не приехала. Я позвонил в скорую, мне сказали, что вызов принят, едут. Мы не стали их дожидаться, я включил камеру и пошел в больницу разбираться с врачами. Врач, который сидел в отделении, по-хамски с нами поговорил и пытался выгнать. Я ему говорю: «У вас на пороге человек умирает, если уже не умер». А он мне отвечает: «У нас тут своей работы хватает». Всем было безразлично. Я был в шоке от происходящего", - рассказал очевидец.