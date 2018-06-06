Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Екатеринбурге онкобольная женщина умерла на пороге больницы не дождавшись врачей

Опубликовано 06.06.2018 в разделе комментариев 1

В Екатеринбурге онкобольная женщина умерла на пороге больницы не дождавшись врачей

Правоохранительные органы Екатеринбурга начали проверку обстоятельств гибели 60-летней онкобольной женщины у входа центральной городской клинической больницы №23, сообщает сайт областной прокуратуры.

Отмечается, что лежащую на земле женщину обнаружили прохожие накануне вечером около 22 час. 30 мин. Она была в сознании и общалась с людьми, которые ей пытались помочь. Прохожие вызвали скорую, к приезду скорой женщина уже не подавала признаков жизни. При этом приемный покой больницы был в нескольких сотнях метров от пациента.

"Как установлено сотрудниками прокуратуры в ходе первоначального сбора информации, женщина действительно в этот день посещала больницу № 23 для проведения медицинской манипуляции. Она длительное время лечилась в связи с тяжелым онкологическим заболеванием. После прохождения медицинской процедуры она вышла из больницы и дожидалась такси напротив входа на территорию больницы, где ей и стало хуже", - говорится в сообщении.

В свою очередь, издание "Екатеринбург Онлайн" со ссылкой на одного из очевидцев трагедии сообщает, что обнаружившие женщину прохожие сразу же обратились за помощью к врачам больницы, а те их просьбы проигнорировали.

"Выходим, видим — у входа лежит женщина, умирает. Спрашиваем, что случилось, очевидцы говорят, что женщине плохо, а врачи не выходят, скорая до сих пор не приехала. Я позвонил в скорую, мне сказали, что вызов принят, едут. Мы не стали их дожидаться, я включил камеру и пошел в больницу разбираться с врачами. Врач, который сидел в отделении, по-хамски с нами поговорил и пытался выгнать. Я ему говорю: «У вас на пороге человек умирает, если уже не умер». А он мне отвечает: «У нас тут своей работы хватает». Всем было безразлично. Я был в шоке от происходящего", - рассказал очевидец.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Фельдшер
Фельдшер написал 06.06.2018 14:43
Взял бы с прохожими больную и отнес в приемный покой. На это ума нехватило, а камерой махать всякий болван может.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вопросы к "прямой линии" Путина
Вопросы к "прямой линии" Путина
06.06.2018
Дмитрий Потапенко о повышении цен на топливо
Дмитрий Потапенко о повышении цен на топливо
06.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Екатеринбурге онкобольная женщина умерла на пороге больницы не дождавшись врачей (1)
Россию признали одной из наименее миролюбивых стран мира (4)
Две трети россиян обвинили в росте цен на бензин российские власти (7)
ЦБ: россиянам не стоит ждать снижения цен на бензин (5)
Центробанк потратил 2,6 трлн рублей на санацию трех частных банковских групп (7)
Россияне стали в два раза переплачивать за отечественные продукты из-за эмбарго (3)
Анатолий Баранов: с таким подходом будем все время догонять, и никогда не догоним… (12)
Вопросы к "прямой линии" Путина (12)
На Софийской набережной сносят исторические памятники под новый квартал Роснефти? (2)
Всё подорожало и еще подорожает (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Вo всём винoваты Лившиц, Каплан и Красoвский
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: ТРАМП ДЕЙСТВУЕТ УМНО
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Планетарные призраки
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Делайте выводы!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss