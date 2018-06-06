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Московский листок

Полковник Захарченко попросил вернуть ему изъятые при обыске миллиарды

Опубликовано 06.06.2018 в разделе комментариев 1

Полковник Захарченко попросил вернуть ему изъятые при обыске миллиарды

Бывший замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взяток, попросил отменить решение суда о конфискации его имущества, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александр Горбатенко.

"Захарченко просит отменить решение Никулинского суда в связи с новыми обстоятельствами. Изъятые деньги, золотой слиток и имущество не признаны вещественным доказательством по его делу", - сказал защитник.

Ранее стало известно, что СКР отменил постановление о признании 9 млрд руб., изъятых в ходе обыска в квартирах родственников Захарченко, вещественным доказательством по делу о взятках. Помимо наличных, денег вещдоками перестал быть «слиток из металла желтого цвета с оттиском "Россия 500 г золото 999,9"», говорится в документе. Постановление датировано 1 сентября 2017 года. Деньги при этом остаются под арестом следствия. Согласно постановлению, во время обыска в квартире родителей Захарченко на Мичуринском проспекте было обнаружено и изъято €600 тысяч, $20 тысяч и 19,5 миллиона рублей. Также было изъято 340 млн рублей, около €1,5 млн, $124 млн и полукилограммовый золотой слиток. Изъятое имущество было признано вещественным доказательством по делу «Захарченко» о взятке.

Напомним, что 1 декабря 2017 года Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей. Как следует из решения суда, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте - в федеральный бюджет.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Зам.начальника=9 млрд.
В лад написал 06.06.2018 19:50
А начальник с крылышками ?
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