Российские миллиардеры попросили правительство лишить ФАС права регулировать тарифы

Два самых богатых по версии Форбс россиянина - Владимир Лисин ($19,1 млрд) и Леонид Михельсон ($18 млрд), а также президент "Транснефти" Николай Токарев обратились к премьеру Дмитрию Медведеву с предложением лишить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) полномочий по регулированию тарифов и передать их Минэкономразвития, сообщает газета "Ведомости".

Регулирование цен и тарифов «Газпрома», «Транснефти», «Россетей» и РЖД антимонопольным ведомством не позволяет отраслевым компаниям планировать свою деятельность, что приводит к снижению инвестиций в критическую инфраструктуру и ограничивает рост экономики, считают Лисин, Михельсон и Токарев.

Издание отмечает, что на обращение уже получена резолюция Медведева, но неизвестно какая именно.

Ранее «Транснефть» не согласилась с решением ФАС об индексации тарифов на прокачку нефти в 2018 г. на 3,95%. Компания просила об индексации на 21%. «Транснефть» также критиковала решение ФАС снизить тарифы на прокачку нефти в Китай через Казахстан на 16,7%. Токарев называл это решение необоснованным. «Транснефть» оценивала потери от такой индексации в 1,1 млрд руб. ежегодно.