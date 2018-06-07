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Московский листок

Трамп "делает" Кремль

Опубликовано 07.06.2018 автором в разделе комментариев 5

америка трамп
Трамп "делает" Кремль

Трамп «делает» Кремль, Набиуллину и всю московскую шоблу «манагеров»-«реформаторов», как детей. Все-таки реальный деловой человек с хозяйской жилкой во главе страны – несомненное преимущество. 

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Что мне стало известно? Опускаю конкретные имена. Американский банк готов кредитовать проекты на территории РФ под 2,5% годовых, но при одном условии – 50 и более процентов оборудования должно закупаться в США. Наши предложение принимают: кредит – почти вчетверо дешевле, чем в «Россельхозбанке» или у какого-нибудь Грефа. А зернохранилища, сушилки и транспортеры пойдут и американские. 

Вроде бы Трамп грозит экономику РФ санкциями в клочья порвать – а тут такая нелогичность? На самом же деле, все логично и прямо продожает дело Трампа. У РФ не хватает денег из-за санкций США и внутреннего кризиса? Прекрасно. Мы дадим расеянам деньги, доллары всегда напечатать можно. Но эти доллары моментально вольются в реальный сектор Америки, тотчас создав новые рабочие места в стране. РФ будет подсажена на оборудование из Соединенных Штатов. И мало того, компании из РФ и ссуду еще вернут банку с процентами, и в следующий раз прибегут за кредитом, опять-таки загружая промышленность США. И подчиняя русских Вашингтону. 

Если Трамп своим протекционизмом срывает мир в спад и новую волну кризиса, в новый всеобщий спад, то одновременно он и делает все чтобы завести побольше промышленных заказов в свою страну. 

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Так умно (и просто!) в Эрэфии никто не работает. Ни Путин, ни Медведев, ни Набиуллина с Грефом. Хотя, казалось бы – заведи на тройку госбанков эмиссию, и выдавай отечественным компаниям под заказы своего оборудования кредиты под 2,5% годовых, а не под 9-12%. Наша промышленность сама отлично может делать те же сушилки и зернохранилища, комбайны и тракторы, оборудование для переработки зерна, молока и мяса. 

Но нет! С точки зрения правящей нами серости, Трамп – дурак, а вот они, моль – гении. Они душат русскую промышленность налогами (Трамп их снижает) и высокой лихвой по ссудам. И даже не думают применять тот протекционизм, что применяет Трамп. Путин, наоборот, рвет рубашку против покровительственной политики «экономического национализма» и требует сохранить свободную беспошлинную торговлю во всем мире. А туполобые монетаристы-сислибы во власти методично делают все, чтобы наша индустрия не поднялась, чтобы РФ гнала только сырье и низкотехнлогичную продукцию первого передела. 

Тем самым Трамп умело использует непроходимую тупость Москвы и неконкурентоспособность ее бомонда. Всех этих Силуанова, Медведева, Грефа, Набиуллиной – и так вплоть до Самого Лично. Их экономическое мракобесие отливается в прямые прибыли для США. Эти «гении» продолжают вкладывать сырьевые доходы в американские облигации, а в не русскую промышленность. По разумению Максима Калашникова, умение использовать глупость и неумение другого – высший пилотаж в реальной политике. И пока РФ превращается в нищую сырьевую провинцию, увешанную оружием прошлой эпохи, Трамп реально ведет дело к подъему Америки. 

Ибо, возрождая производство с помощью протекционизма (экономического национализма), Трамп реально возрождает американскую нацию, белую в своей основе. Подъем производства в США обеспечит возрождение науки и образования – и одновременно обеспечит сплочение здоровой части общества, производительного ядра нации. А вот в РФ – все наоборот. Трамп не идиотскими чемпионатами-олимпиадами занят, а Делом. 

Делайте выводы…



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Re: трамп это
!!Q-TQ!-BOG-TOT-VOT !!!& написал 07.06.2018 01:21
"Трамп "делает" Кремль"
- То таки это последняя надежда таки Калаша! Все остальные надежды, веры и любви - таки пошли в топку - и дирижопли и "Реакторы России"... То таки да...
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Re: трамп это
--- Норд Ман --- написал 07.06.2018 01:12
возможно последний шанс белой америки. Его надо им дать. В конце концов: толком и прямо и масштабно белые американцы с Россией так и не повоевали.
=============
ДурачоГ - кто-ж их ЗАСТАВИТ это сделать?
Это уж они сами решают, и с Вашей шизофренией не советуются - им это тупо неинтересно.
Ведь вы, пыжась, так славно уЙоПываете сами себя, что и войны не нужно.
Поднатужьтесь еще.
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(без названия)
Миус-фронт написал 07.06.2018 01:00
"Они душат русскую промышленность налогами..."
---
Так давно тебе говорят, Максим, приезжай на Донбасс и покажи как поднять промышленность, какие налоги надо вводить, где деньги взять на пенсии и все такое. Может к Новороссии присоеднить осталальную ее территорию? Например Ростовскую область, Кубань, Ставрополье? Или можно на одном донбассе добиться процветания. Приезжай, покажи как!
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(без названия)
ukuvavilov написал 07.06.2018 00:37
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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трамп это
Victor написал 07.06.2018 00:16
возможно последний шанс белой америки. Его надо им дать. В конце концов: толком и прямо и масштабно белые американцы с Россией так и не повоевали.
А ядерный удар по Москве: это по Пелевину нанесет уже Атцлан, где платить будут веществами. Муча самаранча, по укурке.
Наверное Трамп проиграет выборы. Латиносы-наркодилеры США плодятся быстрее афроафриканцев, не говоря уже о белых.
Если нет: можно пытаться построить "глобальный рынок с человеческим лицом". Трамп лишь работает в подготовительной модальности. "Идите уже", при попытках подбить на лажу.
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