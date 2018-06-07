Трамп «делает» Кремль, Набиуллину и всю московскую шоблу «манагеров»-«реформаторов», как детей. Все-таки реальный деловой человек с хозяйской жилкой во главе страны – несомненное преимущество.

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Что мне стало известно? Опускаю конкретные имена. Американский банк готов кредитовать проекты на территории РФ под 2,5% годовых, но при одном условии – 50 и более процентов оборудования должно закупаться в США. Наши предложение принимают: кредит – почти вчетверо дешевле, чем в «Россельхозбанке» или у какого-нибудь Грефа. А зернохранилища, сушилки и транспортеры пойдут и американские.

Вроде бы Трамп грозит экономику РФ санкциями в клочья порвать – а тут такая нелогичность? На самом же деле, все логично и прямо продожает дело Трампа. У РФ не хватает денег из-за санкций США и внутреннего кризиса? Прекрасно. Мы дадим расеянам деньги, доллары всегда напечатать можно. Но эти доллары моментально вольются в реальный сектор Америки, тотчас создав новые рабочие места в стране. РФ будет подсажена на оборудование из Соединенных Штатов. И мало того, компании из РФ и ссуду еще вернут банку с процентами, и в следующий раз прибегут за кредитом, опять-таки загружая промышленность США. И подчиняя русских Вашингтону.

Если Трамп своим протекционизмом срывает мир в спад и новую волну кризиса, в новый всеобщий спад, то одновременно он и делает все чтобы завести побольше промышленных заказов в свою страну.

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Так умно (и просто!) в Эрэфии никто не работает. Ни Путин, ни Медведев, ни Набиуллина с Грефом. Хотя, казалось бы – заведи на тройку госбанков эмиссию, и выдавай отечественным компаниям под заказы своего оборудования кредиты под 2,5% годовых, а не под 9-12%. Наша промышленность сама отлично может делать те же сушилки и зернохранилища, комбайны и тракторы, оборудование для переработки зерна, молока и мяса.

Но нет! С точки зрения правящей нами серости, Трамп – дурак, а вот они, моль – гении. Они душат русскую промышленность налогами (Трамп их снижает) и высокой лихвой по ссудам. И даже не думают применять тот протекционизм, что применяет Трамп. Путин, наоборот, рвет рубашку против покровительственной политики «экономического национализма» и требует сохранить свободную беспошлинную торговлю во всем мире. А туполобые монетаристы-сислибы во власти методично делают все, чтобы наша индустрия не поднялась, чтобы РФ гнала только сырье и низкотехнлогичную продукцию первого передела.

Тем самым Трамп умело использует непроходимую тупость Москвы и неконкурентоспособность ее бомонда. Всех этих Силуанова, Медведева, Грефа, Набиуллиной – и так вплоть до Самого Лично. Их экономическое мракобесие отливается в прямые прибыли для США. Эти «гении» продолжают вкладывать сырьевые доходы в американские облигации, а в не русскую промышленность. По разумению Максима Калашникова, умение использовать глупость и неумение другого – высший пилотаж в реальной политике. И пока РФ превращается в нищую сырьевую провинцию, увешанную оружием прошлой эпохи, Трамп реально ведет дело к подъему Америки.

Ибо, возрождая производство с помощью протекционизма (экономического национализма), Трамп реально возрождает американскую нацию, белую в своей основе. Подъем производства в США обеспечит возрождение науки и образования – и одновременно обеспечит сплочение здоровой части общества, производительного ядра нации. А вот в РФ – все наоборот. Трамп не идиотскими чемпионатами-олимпиадами занят, а Делом.

Делайте выводы…