Мы помним Льва Рохлина, а Путин своего Чуркина уже забыл

6 июня день рождения великого русского поэта Александра Пушкина. И еще день рождения великого русского патриота Льва Рохлина. Оба бросили вызов самодержавию, обоих травили, а потом застрелили.

О заказчиках и организаторе этого подлого убийства все написал в своей книге экс-вице-премьер М.Полторанин. «Семья» и «чиновник с мутным взглядом». Умному достаточно.

Когда расстрельщик-самодур Ельцин во всеуслышание пригрозил: «Мы сметем этих Рохлиных»..., его семье, всем нам оставалось только считать дни и недели.

Вчера Льву Яковлевичу исполнился бы 71 год. Не так много, если учесть что Г.Зюганову 74, а В.Жириновскому 72. С обоими он имел деловые отношения в Госдуме как председатель комитета по обороне. Мог бы, наверно, иметь и по сей день, если бы оставался в «партии сласти». А он с ней порвал.

В Думе вообще редко умирают, если правильно нажимать на нужные кнопки. А Зюга с Жириком явные чемпионы мира по прогибанию.

Вчера у памятника Льву Яковлевичу на его могиле было особенно много живых цветов.

Пришли родные и близкие, сослуживцы, боевые товарищи. Все те, кто знал его как депутата Госдумы и лидера ДПА. Ну и мы - журналисты, которые в «Правде-5» делали с ним интервью, публиковали его выступления с думской трибуны.

Бронзовый памятник отлили на народные деньги. Скульптор Вячеслав Клыков придумал и изваял из глины скульптурную группу. Придирчиво осмотрев макет, Тамара Павловна его «утвердила».

Общественность просила тогдашнего министра обороны И.Сергеева поставить хотя бы скромную плиту на могиле участника двух войн (полагалась по закону), но тот явно испугался.

Крест стоял все время, пока облыжно обвиненная в убийстве Тамара Павловна 26 месяцев отбывала незаслуженный срок в СИЗО и Можайской женской колонии.

Лена Рохлина сделала коллективный снимок, который уже, наверно, стоит в ее Фейсбуке. Только блокируется часто.

Мало-помалу разговорились на «жареную» тему. Как бы участник афганской и чеченской войн генерал Рохлин расценил сегодня войну в Сирии? Он не раз смотрел смерти в глаза, берег личный состав, и солдат под пули не гнал.

А тут уже трижды выводили из Сирии войска, потеряли десятки солдат, офицеров и трех генералов. А еще полтора десятка самолетов и вертолетов. Но главного игиловца в плен так и не взяли. Даже фамилии его не знаем. Или вы знаете?

Так в разговорах дошли до могилки Виктора Илюхина. Сразу вспомнили его Общественный военный трибунал по разрушительной деятельности В.Путина. Именно приговор по его «делу», по убеждению многих, и стоил жизни бесстрашному «обвинителю президентов». В инфаркт никто не верит.

Наш правдист Иван Болтовский, который отлично знал Льва Яковлевича, предложил: «Надо оппозиции или еще кому-то проводить здесь экскурсии и рассказывать о лучших людях страны».

А кто будет проводить? Зюганов, что ли, который за семь лет ни разу не был на могиле своего депутата и члена ЦК КПРФ Илюхина? И который сдал Рохлина 20 мая 1998-го, проголосовав со своей сворой за его смещение с поста председателя комитета по обороне.

Про Общественный трибунал над Путиным тоже ни разу не закинулся. Куда там! Наоборот, в глаза ему бесстрашно заявил, что задача КПРФ - укреплять вертикаль власти и авторитет товарища Владимира Владимировича.

Положили гвоздички к могиле «гэкачеписта» Олега Шенина. Снова воспоминания. Его, «как молодого и перспективного» Горбачев вытащил с поста первого секретаря Красноярского крайкома в Москву. Сделал членом Политбюро ЦК и начал приручать. А Шенин поддержал ГКЧП, за что вместе со всем Советским руководством загремел в «Матросскую тишину» по «расстрельной статье».

Предложили пройти к могиле «неистового Бориса Немцова». Кто-то недоуменно спросил: «Вы что - тоже ему не симпатизируете? Да ведь он был таким ельцинистом...».

Высказал свою позицию. «Во-первых, мы - журналисты с мертвыми не воюем. Не должны. Я критиковал его при жизни. За Крым, например. Но многие вещи он говорил правильно. Вскрыл «коммунальный грабеж» населения «Газпромом». А его разоблачения миллиардных хищений на строительстве объектов сочинской Олимпиады в любом правовом государстве привели бы высокопоставленных воров на скамью подсудимых». У нас не привели, а БЕНа убили.

Возвращаясь к автобусной остановке, неожиданно наткнулись на сиротливый холмик постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

Он скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля 2017 г. Похоронен был со всеми почестями 24 февраля на Троекуровском. Но и спустя 15 месяцев на могиле все тот же деревянный крест.

Почему? В неписанных же традициях нашего народа через год ставить памятник обязательно. Но его нет. Почему?

Что, у МИДа, который тысячу раз так хвалил своего «лучшего дипломата России», нет средств?

Чего гадать? Значит, кто-то воюет и с мертвым постпредом...