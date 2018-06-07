В действительности ветераны не против возрождения фашизма

Газета "Правда" № 55 помещает статью А.Дьяченко "Ветераны против возрождения фашизма" под рубрикой "Народная дипломатия". Действительно 23 мая в Центральном музее Вооружённых сил состоялся президиум Координационного совета Международного Союза "Содружества общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств". С докладом "О работе Российского Союза ветеранов по повышению роли международного ветеранского движения в разоблачении агрессивных планов НАТО, борьбе с возрождением нацизма выступил генерал - полковник В.Гребенюк. В частности он сказал, что Российский Союз ветеранов является преемником Советского комитета ветеранов войны. Преемник то оказался липовым и даже в реальности противоположных действий. Участники Российского союза ветеранов именно генералитет изменил Присяге и предал Советский Союз. Поэтому предатели не могут быть преемниками Советского комитета. Основа разная и задачи совершенно иные. Я много лет выписываю газету "Ветеран", тираж которой упал до 14 тысяч. Когда - то тираж доходил до 36 тысяч, хотя это тоже не тянет на федеральную. Это о чём говорит? А о том, что нынешние ветераны озабочены только своим социальном положением. Им всё мало. Просят прибавки к пенсии и увеличение льгот. Вы ведь согласились с монетизацией льгот в 2004 году, а теперь выступаете.

Однако вернёмся к пленуму. Докладчик читает: "Основным пунктом повестки дня является вопрос консолидации усилий организаций ветеранов в борьбе с возрождением нацизма и фашизма". Почему бы генералу не пояснить для непонятливых, например, как я, что значит "консолидация усилий?" Какие усилия могут быть у девяностолетних стариков? Вы не смогли в 1993 году сохранить советскую власть. Многие в то время из вас были ещё в силе и могли пойти в родные воинские части вывести в столицу не танковые части, а всего взвод или роду и арестовать двух предателей Горбачёва и Ельцина. А сейчас вы замахнулись на борьбу с фашизмом чьими руками? Сами то вы уже ничего, кроме болтовни не можете.

А.Дьяченко в газете "Правда" пишет, что главным итогом встречи явилось принятие её участниками Воззвания ко всем людям доброй воли, которым дороги идеалы мира и дружбы между народами, смело и настойчиво под знаком самого широкого единства бороться за недопущения возрождения неонацизма и фашизма. Кто может объяснить, что значит бороться за, а главное как?... И где эти люди доброй воли? Те люди которые в России получают по несколько миллионов рублей зарплаты в день не думают о консолидации. Им не с кем консолидироваться. Например, Абрамовичу не продлили визу на проживание в Лондоне, приобрёл в Израиле. Многие после объявления санкций выехали кто в США, кто в Великобританию. Народ, который получает объедки с барского стола по 10 - 15 тысяч рублей думает не об объединении, а о том как выжить. Ему плевать на то, что в стране возрождается фашизм. Нам хуже не будет. Фашисты тоже хотят кушать и кто - то должен работать и их содержать. А главное как бороться? Взять вилы и идти на предполагаемого фашиста? Но не каждый человек может определить кто фашист, а кто демократ. Кремлёвские чиновники захватили власть и в нарушение Конституции не дают возможности исполнить статью 3, которая гласит, что единственным источником власти является многонациональный народ. И где это народ? Его задавили.

С утра чем заняться старику? Даже в деревне не все знают друг друга. Нынешняя власть загнала народ в свои хибары и по крайней необходимости никто на улицу не выходит. Шарюсь в интернете. Случайно попадается такая информация, что у нашего "родного" долгожителя Кремля нашли в Швейцарских банках 40 миллиардов долларов и это не первые и не последние счета. Как же я обрадовался и естественно теперь мы с ним родственники. У меня на счету 100 тысяч деревянных откладывал от пенсии на гробовые. Как не породниться? Есть книга Эрика Форда "Предать Путина", в которой автор пытается рассказать как специальная служба США ищет практически по всему миру вклады наших главных руководителей страны. Кто интересуется рекомендую.

Участники пленума замахнулись на создание общественной организации ветеранов- Антифашистского фронта мира. Меня и моих земляков мир не волнует. Нас волнует Россия. Где бы посмотреть наших "ветеранов"? Что они делают или сделали для недопущению возрождения фашизма? Советского Союза нет, а Россия с Германией не воевала, воевал Союз. Значит нет и ветеранов. Откуда появились российские ветераны? Поэтому их не видно и не слышно. В своей газете попиарятся и считают, что их миссия исполнена. Дел то никаких нет. Как говорит истинный фронтовик и писатель Владимир Бушин в одной своей книге: "Про... Советский Союз!" Красивее не скажешь. Наши липовые ветераны добрались до Словении, где в 2015 году было зарегистрировано объединение "Содружество антифашистов мира". И что стало в мире и в России с этого дня? Меньше стало фашистов? Украина полностью перешла на режим фашизма. И это самая ближняя к России республика, где проживает родственный нам народ. Не уберегли. Почему? Да потому что кроме болтовни никто ни чем не занимается, тем более мнимые ветераны. Они не могут даже свою газету вывести, как говорится, в люди. Тираж то дворовый. С каждым годом фашизм распространяется, набирая скорость. Даже войска США и НАТО ведут себя точно как войска гитлеровской Германии. Убивают не только военных, но в основном мирных граждан. И снова напомню Югославию, Ирак, Ливию, о Вьетнаме не будем вспоминать, есть войны гораздо ближе по времени. Да и полиция США мало чем отличается от Гестапо. Стреляют и направо и налево. Так что организаций много создаётся, а работы нет, да она и не может быть потому что в мире, в том числе и в России идеалы не те. Только Советский Союз мог сдерживать появление фашизма, потому что именно СССР разгромил фашистскую Германию и у неё было моральное право не допустить возрождения фашизма даже применив при этом вооружённые силы. В нынешней обстановке ветераны кроме пленумов, конференций ничего делать не могут. Их просто никто не будет слушать. Это отработанный материал. Координационный совет действительно в период подготовки 75 - летию Победы мог бы провести новую конференцию при участии стран СНГ. Предложение не имеет никакого смысла. Белоруссия уже давно отворачивается от России. Не может дружить социализм с капитализмом. Это два общественно - политических строя противоположны друг другу. Киргизия тоже не может найти друзей. Бюджет в России нищий поэтому Киргизии ничего не светит. Сегодня всё решают доллары. У кого они есть тот и проводит свою политику. Прибалтийские республики давно отвернулись от России. Нищета их одолела, народ бежит на Запад. А вот если бы наши ветераны сохранили бы Россию с её экономикой, которая была в восьмидесятые годы то и Прибалтика, и Среднеазиатские страны были бы вместе с Россией, и Америка не была бы международным жандармом.

Вообще наши "ветераны" действительно живут в другой стране. Сборища, конференции, пленумы собирает бывший генералитет. Они живут вполне прилично. Никто не думает о том, как живёт рабочий человек в городах и на селе. У них даже в мыслях нет такой проблемы. На сегодня в стране 11 миллиардов рублей задолженность по зарплате. Как живут эти люди и кого это волнует? На днях смотрю канал "ОРТ", комментирует проблемы Сергей Лесков. "Из страны ежедневно вывозят 120 миллионов долларов". А погасить зарплату денег нет. Дольщики из Екатеринбурга пишут жалобу Путину стоя на коленях. Зачем и почему? "Ветераны", вы знаете об этом? Они обращались во все инстанции, в том числе и в суд, писали Путину сидя за столом. Отписки как под копирку, а квартир и денег нет. Теперь пишут на коленях. Фактически люди брошены нашей властью на произвол мошенникам. Дойти до президента и не решить вопрос такого в нормальной стране просто не может быть. А у нас всё может быть и это всё касается только нищего и униженного народа.

Президент в Послании говорил, что нам (это касается лично его) нужно сделать прорыв в экономике. Уже сделали - повысили стоимость бензина. В каждом регионе цены разные. Кто во что горазд. В Ялте, например, литр стоит 50 рублей, в Ростове на Дону 52 рубля рассказывал дальнобойщик. На 20 процентов снизили количество самолётов на крымские курорты, а цены билетов подняли. Бизнес ничего не потеряет. "Ветераны" поедут в Крым и кто оплатит проезд? Неужели сами?

А.Дьяченко забыл написать в свой статье, что после генерала Гребенюка слово держал адмирал А.Сорокин. "Сейчас отношение с Западом и США складываются у России хуже, чем в холодную войну второй половины XX века". И дальше развить тему он не пожелал. Надо покаяться и попросить прощения у народа и погибших 27 миллионов человек за предательство. Значит в Советском Союзе отношения были лучше. Тогда почему его не стало? На референдуме народ проголосовал за сохранение Союза. А где вы были и что делали? Генералитет доблестной Советской Армии совершил двойное предательство, расстрелял советскую власть и предал народ. Как же вас земля носит? Видно поэтому вас никто и никогда не видит. Вы просто тусуетесь в своём предательском сообществе, проводите сходняки, ваши журналисты печатают отчёты и на этом ваша деятельность не начавшись заканчивается.

Верхушка советского генералитета предавшего Родину наверняка имеет компьютеры. Смотрели что говорит депутат О. Дмитриева? " В правительстве воруют все". Другой говорит, что в России за прошлый год потеряно один триллион рублей. И никакой реакции не только со стороны народа, но и "ветеранов". Вы что нибудь в жизни России можете делать или только протягивать руки для подачек. А вас могли и послушать. Президент доволен вами, приглашает на парад, подкинул на жизнь, здоровается за ручки. Ваше бездействие в общественной жизни наталкивает на мысль, что вы не против фашизма. Разваливая Союз, вы не могли не задуматься, а что будет дальше? До конца 1993 года, когда ваш генералитет принял решение расстрелять советскую власть бандитский капитализм уже сформировался. Надо было срочно принимать меры, но вы согласились и с Горбачёвым и с Ельциным. Думайте о будущем, а оно ничего хорошего не предполагает.