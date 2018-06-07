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Московский листок

Бесплатно - туберкулез, ВИЧ, злокачественные новообразования и психические расстройства

Опубликовано 07.06.2018 в разделе комментариев 3

Список социально значимых заболеваний, по которым оказывается бесплатная медицинская помощь, предлагают значительно сократить. Об этом говорится в проекте приказа министра здравоохранения Казахстана, передает Tengrinews.kz. 

Согласно новой редакции, в списке останутся четыре пункта вместо 13 имеющихся: туберкулез, ВИЧ, злокачественные новообразования и психические расстройства и расстройства поведения. Хронические вирусные гепатиты, сахарный диабет, детский церебральный паралич, острый инфаркт миокарда, ревматизм, орфанные заболевания и болезни нервной системы предлагается исключить из списка. Подробнее с новой предлагаемой редакцией можно ознакомиться здесь. 

Публичное обсуждение проекта приказа завершается 6 июня 2018 года. В Казахстане в 2016 году было зарегистрировано 508 128 лиц с социально значимыми заболеваниями. В свою очередь, по данным на октябрь 2017 года, около 300 тысяч казахстанцев больны сахарным диабетом. Как сообщали в Минздраве в 2017 году, все граждане республики вне зависимости от наличия медицинского страхования будут получать медуслуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по заболеваниям, входящим в вышеуказанный перечень.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Казахи!
Attention! написал 07.06.2018 01:15
https://workingclassstudies.files.wordpress.com/2017/09/marxisback.jpg
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(без названия)
!!Q-TQ!BOG-TOT-VOT!!!&& написал 07.06.2018 01:03
-То таки в цивилизованных бедуинских странах, где живут верб-дя-ди и не живет таки нефтедобыча, лечатся верб-людячей мочой - от нервов и пси-хических расстройств - таки внутрь, а от наружных таки болезней - снаружи! То таки, если не помогает - каленым железом. То таки да! Таки на Аравийском полуострове до открытия нефти так лечились - а у Гордых Сказов, которые выгнали, ограбили и убивали русских, евреев, немцев - это будет Светлое Сказистанское Будущее - до тех пор, пока не придут китайцы с таки Волшебной Бамбуковой Палочкой для обучения Гордых Сказов производительному таки труду - то таки да!
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Казахи
анатолий1 написал 07.06.2018 00:21
Ну и дурачки, наши просто не дают денги и ВСЕ. Жаловаться можно до посинения, вплоть до Христа.
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