Бесплатно - туберкулез, ВИЧ, злокачественные новообразования и психические расстройства

Список социально значимых заболеваний, по которым оказывается бесплатная медицинская помощь, предлагают значительно сократить. Об этом говорится в проекте приказа министра здравоохранения Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Согласно новой редакции, в списке останутся четыре пункта вместо 13 имеющихся: туберкулез, ВИЧ, злокачественные новообразования и психические расстройства и расстройства поведения. Хронические вирусные гепатиты, сахарный диабет, детский церебральный паралич, острый инфаркт миокарда, ревматизм, орфанные заболевания и болезни нервной системы предлагается исключить из списка. Подробнее с новой предлагаемой редакцией можно ознакомиться здесь.

Публичное обсуждение проекта приказа завершается 6 июня 2018 года. В Казахстане в 2016 году было зарегистрировано 508 128 лиц с социально значимыми заболеваниями. В свою очередь, по данным на октябрь 2017 года, около 300 тысяч казахстанцев больны сахарным диабетом. Как сообщали в Минздраве в 2017 году, все граждане республики вне зависимости от наличия медицинского страхования будут получать медуслуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по заболеваниям, входящим в вышеуказанный перечень.