Патриарх выступил против здорового образа жизни

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность распространением языческих идей в среде профессиональных спортсменов и военных, чья деятельность связана с высоким риском для жизни. Об этом, как передает РИА Новости, глава Русской православной церкви заявил на заседании Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта.
По словам патриарха, первые сигналы о распространении «языческих воззрений» РПЦ пропустила, посчитав их «абсолютным исключением из правил», но дальнейший сбор информации показал, что «идеи, проистекающие из языческого отношения к человеку», становятся все более популярными среди профессионального спортивного сообщества и военных, участвующих в спецоперациях.
Патриарх также отметил, что возрождению языческих культов зачастую способствует пропаганда здорового образа жизни.
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Ну да, многое в современной культуре имеет языческие корни. Например, олимпиады - сугубо языческие, в свое время даже были предложения отдельных деятелей церкви отказаться от олимпиад как от "пережитка" язычества.
Та же история с военным искусством - и уставы, и построения все родом из римской армии, которая была, как известно, языческой.
Календарь, и тот у нас сугубо римский, ничего своего. Вот на Украину сугубо своей - грудень, лютый... А у нас январь в честь Януса, февраль в честь этрусского бога Фебрууса, март - в честь Марса...
Ну что поделать, если языческая эпоха оставила такой мощный след в истории и культуре? Вся античная философия насквозь языческая, вся античная поэзия - сплошные боги и нимфы. Ну что, отменим Платона с Аристотелем, а заодно и Гомера с Овидием? Ну и театр, конечно, как чисо языческое увелесение, и стадионы тоже - у них даже название, и то опять римское.
Хотя вот взять греков - уж на что православные ребята, а нисколько не смущаются, что их столица названа в честь языческой богини.
У нас бы живо переименовали...
Но я больше за здоровый образ жизни. В нем-то чего языческого? Что люди стали следить за своей физической формой за много столетий до Рождества Христова?
Конечно, тут есть концептуальное противоречие - церковь выступает за умерщвление плоти, а языческий мир, наоборот, был весь плотский, эротичный... Вместе им не сойтись. Но и не разойтись тоже - ведь и Иисус проповедовал не где-нибудь, а в насквозь эллинизированной римской провинции Иудее.
А.Б.
Victor написал 07.06.2018 01:21
А все остальное- да неизвестно. Наверняка ВСЕ древние идеи неверны. Кроме чисто гуманитарных, касающихся деятельности человека.
Поэтому вагнеровец, встретившись с сирийцем: должен и просто обязан не выеживаться, а говорить что конечно Единобожник. Чтобы не ставить под удар других вагнеровцев.
Ибо мусульманам: положено по уставу не Единобожников гасить. Вам очень повезло. Что Единобожие оказалось правильной идеей.
А в каком таком конкретном смысле вагнеровец и сириец Единобожники: неважно. Ни тот ни тот в этом ни муя не понимают и не должны.Раз они оба Единобожники: то хотя бы теологического конфликта у них слава Богу нет.
Чего именно делать со своим тельцем: из Единобожия не выводится. И даже: из Единобожия выводится, что все Ваши закидоны: тоже Воля Божия. На данной стадии Творения. Вы можете быть вполне отвратны. И данная оценка Вас: важна для дальнейшего. Но раз Вы есть: то наверно альтернативою Вам был и вовсе Джабба Хатт, на данной стадии. А совсем хорошо локально: это метеорит в Андромеде не туда бы прилетел. Сошлось пока на Вас.
Так что скажу Вам по Воле Всевышнего (ибо на все Его воля): не ищите на свою опу дополнительных приключений. Муслимы Единобожники: и Вы согласные.
Лучше делайте Вашу физзарядку и почистку зубов молча, а.
--- Норд Ман --- написал 07.06.2018 01:05
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Никаких противоречий нет.
РПЦ с 1943-го года есть имитационное подразделение чекистни.
Потому - просто стоит в очереди пофФакать Ваш неокрепший мозг.
И очень-очень хочет делать это монопольно, по очереди со своими хозяевАми-чекистами.
Гестос написал 07.06.2018 01:04
Так гласит Библия! Бытие 17:10-14
Режте, братья, плоть свою -
это с краю на х..!