Патриарх выступил против здорового образа жизни

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность распространением языческих идей в среде профессиональных спортсменов и военных, чья деятельность связана с высоким риском для жизни. Об этом, как передает РИА Новости, глава Русской православной церкви заявил на заседании Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта.

По словам патриарха, первые сигналы о распространении «языческих воззрений» РПЦ пропустила, посчитав их «абсолютным исключением из правил», но дальнейший сбор информации показал, что «идеи, проистекающие из языческого отношения к человеку», становятся все более популярными среди профессионального спортивного сообщества и военных, участвующих в спецоперациях.

Патриарх также отметил, что возрождению языческих культов зачастую способствует пропаганда здорового образа жизни.

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Ну да, многое в современной культуре имеет языческие корни. Например, олимпиады - сугубо языческие, в свое время даже были предложения отдельных деятелей церкви отказаться от олимпиад как от "пережитка" язычества.

Та же история с военным искусством - и уставы, и построения все родом из римской армии, которая была, как известно, языческой.

Календарь, и тот у нас сугубо римский, ничего своего. Вот на Украину сугубо своей - грудень, лютый... А у нас январь в честь Януса, февраль в честь этрусского бога Фебрууса, март - в честь Марса...

Ну что поделать, если языческая эпоха оставила такой мощный след в истории и культуре? Вся античная философия насквозь языческая, вся античная поэзия - сплошные боги и нимфы. Ну что, отменим Платона с Аристотелем, а заодно и Гомера с Овидием? Ну и театр, конечно, как чисо языческое увелесение, и стадионы тоже - у них даже название, и то опять римское.

Хотя вот взять греков - уж на что православные ребята, а нисколько не смущаются, что их столица названа в честь языческой богини.

У нас бы живо переименовали...

Но я больше за здоровый образ жизни. В нем-то чего языческого? Что люди стали следить за своей физической формой за много столетий до Рождества Христова?

Конечно, тут есть концептуальное противоречие - церковь выступает за умерщвление плоти, а языческий мир, наоборот, был весь плотский, эротичный... Вместе им не сойтись. Но и не разойтись тоже - ведь и Иисус проповедовал не где-нибудь, а в насквозь эллинизированной римской провинции Иудее.

А.Б.