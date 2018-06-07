Все кинулись обвинять Ефремова в государственной измене

Слова Михаила Ефремова о передаче Крымского моста Украине являются призывом к нарушению территориальной целостности, заявил в интервью РБК член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее Ефремов в интервью Юрию Дудю высказал мнение, что для того чтобы "помириться с Украиной", России нужно отдать ей Крымский мост. Актер отметил, что, по его мнению, "нам надо разбираться с Украиной именно деньгами". "Пускай они деньги берут за проезд, они счастливы будут. Может быть, Крым простят", — сказал он.

"Крымский мост — это территории России, фактически Ефремов призывает к нарушению территориальной целостности", — прокомментировал эти слова сенатор.

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И до каких пор законодатели в нашей стране будут обходиться без знания законов, даже Основного закона, конституции страны?

Статья 35 Конституции РФ гласит:

"1. Право частной собственности охраняется законом.

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами".

Нигде не сказано, что украинцы и Украина в целом не может обладать собственностью на территории РФ.

Ну а если у нас даже законодатели не слишком ориентируются в законах, то чего вы хотите от актера, путь и популярного?

Но Ефремов хоть и сказал глупость, но законов не нарушил - он вовсе не предлагал передать Украине суверенитет над террриториями Кубани и Крыма, где проходит мост - речь шла об объекте для осуществления экономической деятельности. Принадлежит же трасса "Москва-Петербург" (М-11) «Северо-Западной концессионной компании», в которой половина принадлежит французской компании. И никто не говорит о суверенитете над территориями, по которым дорога проходит. А почему мост нельзя?

Другой разговор, что сама идея дурацкая, но у нас пока не запрещено высказывать дурацкие идеи.

Анатолий Баранов