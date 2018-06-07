Зарплаты медиков наконец доросли в Курганской области до доходов зэков

Заключенные колонии-поселения N5 в Кургане зарабатывают в среднем 720 рублей в день, сообщает официальный сайт областного управления ФСИН. По данным Росстата, аналогичные зарплаты начисляются младшему медперсоналу. В колонии-поселении N5 отбывают наказание 120 человек, совершивших неопасные преступления или же переведенных из исправительных колоний общего и строгого режима в порядке поощрения.

Из 120 осужденных трудоустроено 30 человек. Они занимаются посадкой деревьев, работают грузчиками на коммерческих предприятиях, трудятся на пилораме, изготавливают окна и мебель.

"Среднедневная заработная плата осужденных в текущем году составила 720 рублей, а нормы выработки достигли 102%", - отмечают надзиратели. В месяц же заключенные зарабатывают около 15-16 тысяч рублей.

Впрочем, такие зарплаты имеют только "передовики производства", а по области среднедневная заработная плата составляет всего 240 рублей. Нормы выработки балансируют в районе 50%. "Такая ситуация складывается с учетом низкой профессиональной квалификации осужденных. Большинство до того, как попали в колонию, не работали, вели асоциальный образ жизни, не имели никакого образования либо полностью утратили трудовые навыки", - утверждают в пенитенциарном ведомстве.

В то же время ежемесячная зарплата младшего медперсонала в Курганской области, как сообщал Росстат, составляет 15 957 рублей. Средний медперсонал в области получает чуть больше 23 тысяч рублей, а врачи - 49 170 рублей, отмечало информагентство 45.ru.

Средняя зарплата в Курганской области, по данным зауральского департамента экономического развития, составила в 2017 году 24 745 рублей. Таким образом, врачи Курганской области получают в 2,2 раза больше, чем среднестатистический зауралец любой другой профессии. Такой показатель позволил Зауралью возглавить рейтинг с наилучшим соотношением зарплат медработников и средних зарплат по субъекту РФ.

При этом в 2017 году Курганская область вошла в список худших по уровню жизни регионов, заняв девятое место с конца.

В других субъектах РФ медики также недалеко ушли по уровню благосостояния от курганских зеков-ударников. По состоянию на декабрь 2017 года 60% российских врачей зарабатывали менее 25 тысяч рублей в месяц. Лишь у 8,4% зарплата соответствовала средней по стране - свыше 50 тысяч рублей, пишет "Такие дела".

Но даже этим "скромным" цифрам трудно верить. В марте 2017 года стало известно, что реальная зарплата врачей не превышает 80% от той, которую называет Росстат. Эксперты опросили более полутора тысяч медработников в 15 регионах России: средняя зарплата врачей составила 21,7 тысячи рублей, а с учетом доходов по совместительству - 28,5 тысячи. Росстат же осенью 2016 года оценивал среднюю зарплату врачей в 32 тысячи рублей.

Буквально на днях из-за резкого снижения уровня зарплаты массово уволились анестезиологи-реаниматологи городской больницы N15 в Петербурге. Им урезали доходы на 30-35%. В итоге две трети сотрудников отделений анестезиологии и реанимации отказались работать в таких условиях.

От редакции: Вставлю неожиданные "пять копеек" - из времён, на рассказах о которых нынче "Мемориал" и прочие грантоеды зарабатывают миллионы. Вот в 1939-м году в том самом ГУЛАГе был введён хозрасчёт - то есть ударники, которые не только свою пайку отрабатывали, но и перевыполняли план, получали в монетизированном виде всё заработанное. Лаврентий Берия, сталинский нарком ввёл такое новшество. И - не падайте в обморок и не верьте тут либеральным заполошникам, - ударники, а таковые имелись в ГУЛАГе на многих стройках социализма, высылали домой заработанное, семьи их славили ГУЛАГ и перевоспитание трудом отцов-воров и контриков. Да-да, в те самые когда, когда "миллионы... лагерная пыль...". Я это к чему вспомнил: система-то при уже откровенном, а не бериевском "капитализме зон" изменилась не к лучшему, заработанное зэки не отсылают, отключена опция.

А вот врачи - как наследие всё того же "казарменного социализма" - они для нынешнего правящего класса нечто вроде зэков, вот их так и содержат. Сменить профессию, "заняться бизнесом", как советовал учителям мудрый Димон - уже не могут, возраст не тот. С работы уйти - совесть, та самая советская совесть, ответственность перед пациентами районными не отпускает. Вот, словно крепостные, в гораздо более невыгодном, чем зэки, положении - они и тянут лямку, за которую буржуазия нефтегазовая, путинская рада бы и вовсе не платить. Не нужны тут ей, на её Трубе излишки народа, незачем его лечить. Как это бывает - читайте по ссылочке ниже второй материал. Мурашки от такого "здравоохранения" и озверения - по коже ещё чувствующих и понимающих...

Д.Ч.

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