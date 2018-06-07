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Московский листок

Экс-работницу Россотрудничества, подозреваемую в крупном мошенничестве, поймали на Кипре

Опубликовано 07.06.2018 в разделе комментариев 0

кремляди кипр мошенники россотрудничество
Экс-работницу Россотрудничества, подозреваемую в крупном мошенничестве, поймали на Кипре

Полицейские Кипра задержали по запросу России в Интерпол бывшую работницу Россотрудничества Марину Солинову. Она осуществляла в организации взаимодействие чиновников и предпринимателей, которым распределялись госзаказы.

В России Солинову обвиняют в мошенничестве на три миллиона рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах. "31 мая на основании ордера РФ задержана и временно арестована Марина Солинова, которая находилась в международном розыске по делу о мошенничестве, совершенном в 2016 году в России. Окружной суд Никосии рассмотрит вопрос о ее экстрадиции 19 июня", - рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, Солинова, работая в Россотрудничестве, злоупотребляла своими служебными полномочиями. Она заключила предварительный договор с другим лицом и похитила денежные средства, предназначавшиеся для организации международных выставок и презентационных мероприятий.

"В качестве официального лица Россотрудничества Солинова с соучастниками организовала победу подконтрольной компании на аукционе, чтобы получить грант. После аукциона был подписан государственный контракт на услуги по завышенной цене", - пояснил источник фабулу обвинений. Общий ущерб федеральному бюджету составил три миллиона рублей.

Солиновой заочно предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Мещанский суд Москвы заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц. Начало срока содержания под стражей российский суд постановил считать с момента ее экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории РФ. Она объявлена в федеральный и международный розыск.

Согласно материалам дела, фигурантами, помимо Солиновой, являются предприниматели Дмитрий Синельников, Сергей Валковский, Константин Ермаков, а также Лейла Лазгиева - советник экс-главы Россотрудничества Любови Глебовой. "Они находятся под домашним арестом или подпиской о невыезде. Всем фигурантам инкриминируется аналогичная статья УК РФ", - уточнили в правоохранительных органах.

"Родина" многих расеянских офшоров - ясно, что там ей было делать... Отметим, что Россотрудничество - как явно не занимающийся профильным делом своим институт, а околокремлёвская синекура, - часто попадает в скандалы и пренеприятнейшие ситуации. Как в Киеве обошлись с офисом этой организации мы помним - вроде бы хотелось как-то попереживать за соотечественников... Но как? Чем хорошим их коллеги знамениты? Вот сразу же после киевского инцидента в феврале мы узнали следующую новость.

"Бывшая супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская, возглавляющая представительство Россотрудничества во Франции, будет уволена из ведомства в связи с утратой доверия - у нее нашлись два бизнеса, которые она не упомянула в своей декларации. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на знакомого Солоцинской и собеседника в московском филиале Россотрудничества. 

По словам одного из собеседников телеканала, из-за того, что Солоцинская не задекларировала свои доли в двух компаниях, ей рекомендовали написать заявление об уходе по собственному желанию. "Проверка показала, что Солоцинская не указала в декларации свои доли в компаниях, а за это по нормам государственной службы увольняют сразу. Речь идет о двух компаниях - российской и французской", - рассказал второй источник."

Прохиндонство чистой воды... Там есть, какую крупную рыбку половить в режиме санкций, это точно.

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