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Московский листок

Сборная России стала худшей командой ЧМ-2018

Опубликовано 07.06.2018 в разделе комментариев 5

Сборная России стала худшей командой ЧМ-2018

Сборная России по футболу перед стартом ЧМ-2018 обновила свой антирекорд, опустившись на 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В обновленном рейтинге, опубликованном 7 июня на сайте организации, подопечные Станислава Черчесова расположились между Гвинеей и Македонией. Таким образом, сборная России стала командой с самым низким рейтингом среди всех участников мундиаля.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован месяц назад, когда россияне опустились на 66-ю позицию. За это время российская сборная провела два товарищеских матча и ни один из них не выиграла. Сборной Австрии россияне проиграли со счетом 0:1, а с турками сыграла вничью — 1:1.

Лидером рейтинга остается действующий чемпион мира сборная Германии. В первой десятке также присутствуют Бразилия, Бельгия, Португалия, Аргентина, Швейцария, Франция, Польша, Чили, Испания.

Отметим, что согласно апрельскому опросу Левада-центра, около 14% россиян верят, что на чемпионате мира по футболу победит Россия.

При этом половина респондентов затруднилась ответить, какая страна станет чемпионом мира. По мнению 13%, победа достанется Германии, 12% опрошенных полагают, что победит Бразилия.

Трансляции ЧМ планируют смотреть 52% наших соотечественников, из них 66% собираются болеть за Россию.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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както так
успех43 написал 07.06.2018 13:43
тубекулез он как ни странно не выбирает
выжить 50 на 50
хоть езди на майбахе ты не застрахован
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между нами говоря.... :)
АрхангелГавриил написал 07.06.2018 13:42
Баранов, нешто никто не видет шо финно-угорские долбой. обы ни в футбол, ни в хоккей, ни баскетбол, волейбол... и пр. - болы, ни в пиз. ду, ни в Красну Армыю не горазды! Праздник ЧМ устроил ВВХ***о для себя, для своего вяличия , шоб в Книге Деяний евошных деяний то прибавилось... Нешто не видел изваянного ВВХ в стиле римских императоров или икон со святликом кремлевского уродца? Больной сране - больной вождь... :) Есть канешна умные и толковые...... единицы среди быдла, приятно их слушать и читать. А эти, ватные парнокопытные ... пусть пасутся, это их основное занятие последнюю 1000лет.... :)
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(без названия)
........ . . . написал 07.06.2018 13:19
да и х. с ней.
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Re: Что за марсиане?В России же русские живут.
правильно написал 07.06.2018 13:07
но правят ими россияне-халяльные,кошерные россияне.
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Что за марсиане?
фыва-32 написал 07.06.2018 12:15
"когда россияне опустились", "россияне проиграли"
А кто такие "россияне"? В России же русские живут.
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