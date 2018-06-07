Сборная России стала худшей командой ЧМ-2018

Сборная России по футболу перед стартом ЧМ-2018 обновила свой антирекорд, опустившись на 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В обновленном рейтинге, опубликованном 7 июня на сайте организации, подопечные Станислава Черчесова расположились между Гвинеей и Македонией. Таким образом, сборная России стала командой с самым низким рейтингом среди всех участников мундиаля.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован месяц назад, когда россияне опустились на 66-ю позицию. За это время российская сборная провела два товарищеских матча и ни один из них не выиграла. Сборной Австрии россияне проиграли со счетом 0:1, а с турками сыграла вничью — 1:1.

Лидером рейтинга остается действующий чемпион мира сборная Германии. В первой десятке также присутствуют Бразилия, Бельгия, Португалия, Аргентина, Швейцария, Франция, Польша, Чили, Испания.

Отметим, что согласно апрельскому опросу Левада-центра, около 14% россиян верят, что на чемпионате мира по футболу победит Россия.

При этом половина респондентов затруднилась ответить, какая страна станет чемпионом мира. По мнению 13%, победа достанется Германии, 12% опрошенных полагают, что победит Бразилия.

Трансляции ЧМ планируют смотреть 52% наших соотечественников, из них 66% собираются болеть за Россию.