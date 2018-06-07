Тихо скончалась в Одессе Кира Муратова, и многие вспомнили Эпоху...

Советский и украинский режиссер Кира Муратова умерла на 84-м году жизни. Об этом в своем Facebook сообщил продюсер Юрий Минзянов.

«Ушла Кира... С ней целая эпоха... Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"...», — написал он.

Муратова написала сценарии и срежиссировала ряд фильмов, среди которых выделяется «Астенический синдром», завоевавший Специальный приз жюри «Серебряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля и кинопремию «Ника» за лучший игровой фильм.

В ее картинах снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова.

Режиссер и художник Савва Савельев в свою очередь вспомнил о последнем разговоре с Муратовой.

«В феврале этого года в спектакле «Каравайчук» я звонил в прямом эфире из Эрмитажа Кире Георгиевне Муратовой в Одессу. Ее голос был голосом молодой ироничной девушки», — поделился Савельев.

Она завершила карьеру в 2012 году.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вспоминает:

- Я был на премьерном показе "Сентиментального милиционера" в Киноцентре на Красной Пресне. Фильм с изобилием ню-сцен, но совсем с другим, общечеловеческим (как это назовут позже), даже коммунистическим посланием режиссёра - которое мало кто расшифровал. "Чужих детей не бывает" - вот был мессядж. Непривычное, шокирующее тогда, в 1992-м (осенью было дело), хождение в кадре голышами на фоне типично-советского быта, с чайниками и карапузом - это было отчасти продолжением чёрно-белого "Астенического синдрома" (который мы смотрели ещё на Кинофакультативе Романа Яковлевича Гузмана - широкий экран не показывал даже в перестройку), но цветнее, позитивнее, жизнерадостнее, конечно. Наградной за приёмное родительство секс - чайник - одеться на работу - взять карапуза... Говорящие об ушедшей с Кирой эпохе (традиционный поклон любому крупному художнику) - наверное, просто не задумывались о подборе слов. Ведь Эпоха ушла гораздо Киры Муратовой - её породившая, Советская эпоха... И как странно писать через запятую "советский, украинский" режиссёр - а что вы смотрели, снятое ею после СССР запоминающееся? Нет, все крупные режиссёры имели не так много пороху, чтобы на волне восславленных ими перемен встретить какое-то новое вдохновение. А талант Муратовой - он был особенным в плеяде советских гениев кинорежиссуры. По болезненности и гиперчувствительности мировосприятия и отражения-преломления действительности она была ближе всего к Тарковскому, конечно. Возможно, это объясняет и то, что после СССР уже не снималось ею ничего значимого - после того самого "милиционера", где удалось "сбросить покровы", совершить это символическое освобождение. Нет, самой Киры не было на том премьерном показе в Киноцентре - как нет и Киноцентра теперь вообще. Это было интересное, но уже на спаде кино гениев - гениев Распада, хотели они того или нет, но они воспевали распад (СССР), а на островках его оказались никому не нужны. И крайне нелепо выглядят теперь поздравления Порошенко и вздохи её, Киры, мелких коллег. Вы потеряли Страну, господарики либерал-совестники, а со страной и Искусство потеряли - аудитория ушла, сама реальность исчезла, которую вы могли разгалать и преломлять, ушла бесследно. А там и вы сами закончились как "гении". Вот так (говорю живым), и только так, не отворачивайтесь от факта. Одесса - да, та самая Одесса, в которой Кира Муратова тихо доживала свой 20-й век, всё с тем же задорным голосом середины 1960-х, но не могла не заметить 2 мая 2014-го! Что она сняла на эту тему, что сказала? Нет, ничего... Потому что давно гениям-шестидесятникам сказать нечего (кроме одобрений Евромайдана и дальнейшего распада СССР). Печально, но закономерно: сперва умирает голос художника, затем и он сам. Да, а страна (общность, которой интересно творчество соотечественника ли, иностранца ли) умирает ещё раньше. Что с Одесской киностудией, господин Порошенко? Что с киевской киностудией имени Довженко? Да нет у вас давно кинематографа - вот по этому поводу и выражали бы соболезнования сами себе и живым ещё гениям ненавистной вам Эпохи!