Национальный Лидер обходится уже без массовки: наверное, с господом общается

Владимир Путин в 12 часов с небольшим в 16-й раз начал общение с россиянами в формате прямой линии. Но на этот раз в зале нет никого из зрителей. Таково нововведение этого года - в зале в Гостином дворе не предусмотрены места для тех, кто раньше мог задать вопрос президенту. Кроме самого Путина и ведущих - Кирилла Клейменова (Первый канал) и Андрея Кондрашова (ВГТРК) - там присутствуют лишь волонтеры. Они, вероятно, будут создавать одобрительную реакцию зала во время ответов президента. А все вопросы, просьбы и жалобы народа выводятся на интерактивные экраны в студии в виде SMS, MMS и видеозвонков.

Причина такого отдаления главы государства от народа, с которым он уже почти не видится, официально не называется. Однако если раньше существовал хоть какой-то шанс задать Путину не запланированный и не отрепетированный заранее вопрос, то теперь он сведен практически к нулю. Еще одной причиной "удаленного общения" президента со своими гражданами называлась необходимость смены формата этого мероприятия - если нельзя поменять содержание, то можно изменить хотя бы форму. Ну, а россияне, которые критикуют удерживающего власть стареющего президента, считают, что за Путина сильно боится ФСО (Федеральная служба охраны), а сам Путин боится людей.

Кроме пустого зала есть еще одно нововведение: для того чтобы Путин "в ручном режиме" и в прямом эфире решал проблемы и разруливал вопросы, которые выбранные им же региональные власти не в состоянии решить сами, всем губернаторам приказано сидеть у экранов и у телефонов. А те, в свою очередь, обязали свои правительства и местные парламенты собраться 7 июня на экстренные заседания, чтобы отработать наказы президента оперативно и "на отлично".

- На месте Путина, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - я бы и вовсе собрал в зале других людей, всех из 140 или около того "лучших людей России", которые попали под нещадные санкции буржуев заморских, посадил бы в первый ряд Сечина, Миллера, Абрамовича, Ананьева и прочих мультимиллиардеров, и поговорил бы в формате "вот они Мы, Государство, - а вот там Страна и народ...", общение вышло бы гораздо интереснее, причём поручения профинансировать кого-либо из вымирающих, недополучающих и т.д. (поимевших счастье дозвониться) отдавались бы немедленно: так, Дерипаска - вот эти на твой кошелёк, Сечин - ну, понял, займись, Ротенберг - перекинь туда бригады... А вот системно решать вопросы, вырастающие из чудовищно располюсовывающихся доходов населения, где какое-то, извините, Вайно получает в месяц миллионы, а медики в Кургане - зэковские пайки-тыщонки в пределах 15-16 (тогда как прожиточный минимум выше давно и цены растут с каждым днём) - нет, это не для Путина, ему же стабильность дороже всего, как и тем, кто зарабатывает всё меньше, а тратит всё больше. Но вот смотрят же упорно сеанс этого гипноза - помогает, как Чумак когда-то или Кашпировский: всё наладится, всё по-человечески, главное чтоб порядок...

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