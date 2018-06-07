Натовские кадры понимают, что до Киева из ДНР и ЛНР возможен марш-бросок

Страны НАТО еще в 2008 году приняли решение принять Украину в альянс при выполнении ею ряда условий. Об этом сообщил бывший генсек организации Фог Расмуссен, отвечая на вопросы подписчиков немецкой газеты Welt. "В 2008 году страны НАТО приняли решение принять Украину в альянс, когда она выполнит для этого необходимые и ясные условия, - сообщил он. - Однако, несмотря на существенный прогресс за последние три-четыре года, Украине предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем она сможет присоединиться к альянсу" (цитата по ТАСС).

По его мнению, в этих условиях блок и впредь должен поддерживать Украину. "Если бы Россия захотела, то ее войска могли бы занять Украину за несколько дней, несмотря на то что Украина значительно повысила свои военные способности за последние два-три года", - утверждает Фог Расмуссен.

Напомним, президент России Владимир Путин объяснял, что РФ заняла в 2014 году принадлежавший Украине Крым, так как опасалась, что Киев присоединится к НАТО, и таким образом полуостров - "историческая российская территория с преимущественным этническим русским населением" - перешел бы под контроль международного альянса. "Извините меня, по-другому мы просто поступить не могли", - подчеркивал российский лидер в интервью французскому телеканалу TF1 и радиостанции "Европа-1".

В том же интервью летом 2014 года Путин отметил, что все еще беспокоится по поводу возможного приближения инфраструктуры НАТО к границам РФ за счет Украины. "Когда мы говорим об Украине и военных блоках, то, конечно, это не может не беспокоить, потому что в этом случае, если, скажем, Украина присоединяется к НАТО, инфраструктура военная вплотную подходит к российским границам. Мы не можем быть к этому безразличны", - подчеркнул Путин.

Между тем в марте 2018 года Североатлантический альянс предоставил Украине статус "страны-аспиранта". Это означает, что Киев приглашают присоединиться к диалогу по вопросам членства. На сайте НАТО указали, что, помимо Украины, стремление к членству выразили еще три страны: Босния и Герцеговина, Грузия и Македония.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против вступления Украины в НАТО, иначе в Киеве могут возобладать "слишком националистические тенденции" со стремлением "воевать со всеми".

"Я часто россиянам говорю, которые боятся, что Украина станет натовской, что, может быть, придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, где будут отдельные бандформирования и группировки, - вот там нам мало не покажется: и России, и Белоруссии, и всем остальным", - отметил Лукашенко.

Напомним, 31 мая в интернете появилась видеозапись уничтожения бронетехники украинской армии под Горловкой. Ее выложил в Facebook пользователь под ником Ophidian Asp. Автор поясняет, что горящие и взрывающиеся машины сняты с помощью беспилотника. «Был уничтожен командный пункт 24-го батальона, сгорел полевой склад с боеприпасами в лесополосе, две БМП, один грузовик и две единицы спецтехники», — перечислил он.

Вооруженные столкновения в районе Горловки начались две недели назад. Бои стали самыми серьезными за последние несколько месяцев. 21 мая «Страна.ua» передала, что обострение связано с попыткой украинских военных «затянуть петлю» вокруг Донецка. Как сообщил источник издания в штабе ООС, ВСУ рассчитывают захватить стратегические высоты, чтобы впоследствии занять и саму Горловку. Силовики рассматривают город в качестве стратегического плацдарма для наступления на Дебальцево и Енакиево, и далее — на Донецк.

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