Аферистов из "Жилищника" начали судить - Мещанский район ждёт посадок

С чувством глубокого удовлетворения жители Мещанского района Москвы восприняли информацию о возбуждении трёх уголовных дел за мошенничество в отношении ГБУ "Жилищник" района Сокольники. Сотрудники этого ГБУ получали деньги за "мёртвые души" дворников.

Причём такие мёртвые или полумёртвые дворницкие души порой приходится наблюдать и на других участках ЦАО - слоняющиеся без дела уроженцы экс-советских республик, носящие оранжевую униформу "Жилищника". Например, "Жилищник" Тверского района, давно игнорирующий ряд полагающихся ему по контрактам с ЖСК работ - шлёт дворников туда, где всё давно уже убрано, а где не убрано нет никого. Разговоры с колл-центром "Жилищника" заканиваются фразой "мы тут посоветовались с нашим юристом, он говорит что всё находящееся в вашем доме - ваша частная собственность, мы не можем её касаться".

А крыши домов - тоже частная собственность? Они там не обезумили со своим буржуйским переделом мировоззрения? Как в мэрии, так и в задравшем все коммунальные платежи аферисте-"Жилищнике"?!

Жители Мещанского района предполагают, что и в их районе, особенно в Варсонофьевском переулке, сложилась нездоровая ситуация с дворниками, так как зимой было просто некому чистить крыши и дворы от снега.

В результате жителей не только старых, но и новых домов затапливают талые воды с крыши каждую зиму. Кровлю также ремонтировать некому. Собянинский "Жилищник" в ряде районов игнорирует все заявки.

Жители Мещанского района надеются, что карающая рука закона накажет всех домоуправских мошенников и их собянинских приспешников.

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