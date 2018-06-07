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Московский листок

"Нужен общественный контроль" - сказал ответственно Путин о "деле о референдуме"

Опубликовано 07.06.2018 в разделе комментариев 0

госдума референдум

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов зафиксировал участие в сегодняшнем диалоге:

- Поговорил с президентом на Прямой линии о 282 статье УК и безудержном поиске экстрима. Спросил про преследование за постинги и репосты. Упомянул и новоявленные законы, затрагивающие Интернет и дающие простор для произвола. Мой конкретный вопрос был по поводу группы, добивавшейся осуществления утопической идеи «референдума об ответственности власти».

Соколов, Парфенов и Барабаш на зоне. А Петр Милосердов, например, тоже судимый за суждения, сидит в тюрьме. Есть и другие, совсем свежие дела. Президент согласился с тем, чтобы я передал ему имена и истории. Передам.

Он сказал, что нельзя доводить до маразма и абсурда и нужен общественный контроль.

Главное для меня - защитить конкретных людей, которым для отчетности ломают судьбы, и тех, кто потенциально может стать жертвами произвола.

От редакции: Истроий и имён, конечно же, больше. И кому, как не нам, публикующим ВСЕ материалы по "делу о референдуме", получаемые непосредственно от супруги Ю.И.Мухина, - вспомнить тут кстати эпизод из прозы Романа Сенчина "Полоса", где вот этот же самый президент по совсем другому вопросу (возрождение малой гражданской авиации) тоже кивал головой и даже что-то там вещал о пошлинах, которые надо сперва снизить, а потом отечественный авиапром и заработает...

Вопрос нынешний, однако, не праздный: за ним реальные судьбы политических заключённых, которых по утверждениям всё тех же классиков, вроде бы и нет в стране вовсе. "У нас не сажают за убеждения" (с) С одной стороны - нет, а с другой - президент соглашается углубиться в личные истории, в "дела" отнюдь не литературных героев... И какой президент был прав - который не признавал наличие политзаключённых или который высказал желание углублённо ознакомиться с историями их посадки? Что-то подсказывает мне вот лично, что в этом и состоит медиа-план, сверхзадача президентского телегипноза - "дать устаноуку", что всё под контролем и всех слышат. Слышат - не значит понимают. Наоборот, понимают, что надо действовать дальше и точно так же - давить проклятый социализм и демократию в их хоть и малых, но опасных для возрождающейся монархии, референдумных дозах...

Д.Ч.

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