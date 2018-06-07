В экономических неудачах постмайданной Украины виноват, наверное, один экс-министр Данилюк

Министр финансов Украины Александр Данилюк отправлен в отставку. Соответствующее решение приняла Верховная рада. За отставку Данилюка проголосовали 254 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает «РИА Новости».

Инициатором увольнения министра финансов стал глава правительства Владимир Гройсман. Он объяснил свое решение тем, что Данилюк спровоцировал скандал на заседании правительства. Кроме того, глава Минфина распространял искаженную информацию накануне важных для страны переговоров с Евросоюзом. При этом Данилюка просили внести коррективы в свою линию поведения, однако он этого не сделал.

Гройсман подчеркнул, что вопрос об отставке министра финансов должен быть решен безотлагательно.

Напомним, по подсчётам и прогнозам ООН, к 2050 году численность населения Украины составит чуть больше 36 миллионов человек. Такой прогноз опубликовал Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. Эксперты отмечают, что в течение ближайших десятилетий численность населения Украины продолжит быстро сокращаться. К 2020 году в стране останется около 43 миллионов человек.

На данный момент наименьшее число граждан проживало в республике в 1950 году — 37,3 миллиона человек. За прошлый год численность населения сократилась на 198,1 тысячи человек. Согласно докладу, страна занимает последние позиции в Европе по основным демографическим показателям.

По данным Госстата Украины, в стране по состоянию на 1 января 2018 года проживает 42,2 миллиона граждан.

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