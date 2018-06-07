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Московский листок

Пока Путин вещает, Махачкала бунтует против сноса новостроек

Опубликовано 07.06.2018 в разделе комментариев 0

кавказ дагестан самострой жильё

Власти Махачкалы приостановили снос 57 многоквартирных домов, такое решение было вынесено 7 июня в ходе встречи представителей горадминистрации с жильцами. Накануне жители муниципалитета провели акцию протеста, во время которой требовали не трогать дома, в которых они купили квартиры, и не выселять их на улицу, а также выплатить компенсации за уже снесенные несколько домов.

Встреча в мэрии прошла под руководством зампреда правительства Дагестана Гасана Идрисова и врио главы города Абусупьяна Гасанова. В обсуждении приняли участие председатель Махачкалинского городского собрания депутатов Абулмуслим Муртазалиев, заместители главы столицы Абдурахман Махмудов, Курбан Курбанов и Дагир Абдурахманов, руководители структурных подразделений администрации, общественники, журналисты, застройщики и собственники квартир в МКД, определенных под снос, сообщается на сайте мэрии Махачкалы.

Сейчас создается межведомственная правительственная комиссия, которая будет рассматривать каждый из многоквартирных домов, по которым вынесено решение суда о сносе. Абусупьян Гасанов подчеркнул, что в первую очередь будет рассмотрен вопрос пригодности строений для обеспечения безопасности жильцов. Участникам встречи были названы номера телефонов представителей Архстройнадзора по каждому из районов Махачкалы, с которыми можно будет связаться для уточнения информации по их домам.

Градоначальник также призвал махачкалинцев и потенциальных жителей города, которые планируют приобретать недвижимость, не покупать жилье без консультации в администрации Махачкалы.

"Они там сидят, жируют и не понимают, как мы живем"

Накануне на центральной площади столицы Дагестана собрались жители Махачкалы и Каспийска, чьи дома были признаны судом незаконными и подлежащими сносу. Речь идет о домах по улице Керимова в Махачкале, в поселке Семендер и улице Халилова в Каспийске, сообщает "Черновик", а также, по данным "Кавказ.Реалии", о домах на улице Кумыкской в Махачкале.

"Они там сидят, жируют и не понимают, что на шесть тысяч, на 10 тысяч мы живем и еще умудряемся копить и купить эти квартиры. Почему мы должны на улице остаться?" - возмущались горожане. "Когда строили эти дома, куда они смотрели? Мы не позволим их снести!" - протестовали жители домов под снос.

Люди требовали выплатить им компенсацию за снесенное жилье. "Власти сейчас проснулись? Их перестали кормить и они вдруг решили, что наши дома построены незаконно. Здания же не за один день возводятся, где они были все это время? Ждали, пока мы последние деньги вложим туда" - негодовали собравшиеся. Стихийный сход длится несколько часов, в конце концов руководство Махачкалы встретилось с инициативной группой горожан.

По словам представителей инициативной группы, для строительства домов имелись все необходимые документы. Однако по итогам проверки было установлено, что это не соответствует действительности. Так, у застройщиков не оказалось основного документа - разрешения на строительство, без которого, согласно закону, нельзя начинать работы.

Застройщики пытались узаконить строения уже после их возведения, но суд вынес решение о нелегальности их действий и необходимости сноса самостроя.

Несколько дней назад власти при поддержке судебных приставов приступили к сносу нескольких высотных домов и планировали снести еще около 40 объектов. В частности, 5 июня снесли дом на улице Нефтеперегонной в Махачкале, 4 июня - семиэтажку в поселке Семендер. Всего в черном списке судебных приставов находятся порядка 200 незаконных построек.

От редакции: Помните, на какой фразе, именно на фразе въезжал в кокон "преемника" и в Кремль Димон "Тосканский" Медведев? Национальные проекты! "Доступное жильё" там значилось... Вот тех лет как раз построечки-то. Невозможно постигнуть логику капитализма. Ни разу - и каждый раз... Как со сносом самостроя в Москве, который начал ещё Лужков в Речнике - и на том начал кончаться его мэрский срок, так и в Махачкале уже построенные дома, то есть потраченные средства - решили обратить в пыль. Кто, почему, зачем? Это же воплощённый труд. Что, некого туда заселить было, а новые дома "правильных" застройщиков разместить в ином месте? Нет, капитализм на неофеодальной почве никогда не сможет объяснить вам сови действия. Точно так же и "санкционку" когда давили тоннами - голоданя часть мира поражалась... А что ей ответить тем, кто живёт сверхпотреблением и имеет такое "качество жизни", в котором вопрос о новоселье может встать только после революции и свержения всей "вертикали", иерархии - в общем, всех тех, кто и "крышует" в самом широком смысле это торжество абсурда? Впрочем, есть ещё способ восстановить власть здравого смысла - вон, в Свердловске дольщики на колени перед Путиным встали...

Д.Ч.

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