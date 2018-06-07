Бензоцены взлетели по вине оптимального состава правительства: шизофрения от Путина

Резкий рост цен на бензин стал результатом действий правительства по регулированию сферы энергетики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24» в YouTube. «Это недопустимо, это неправильно, но надо признать, что это — результат неточного, мягко говоря, регулирования в сфере энергетики», — сказал глава государства, отвечая на вопрос Алексея Караваева из Санкт-Петербурга.

Он пояснил, что «маневр» правительства по пересмотру некоторых налоговых мер стимулировал вывоз сырой нефти на экспорт, что способствовало росту цен на внутреннем рынке. Президент добавил, что ряд мер по стабилизации ситуации уже был принят. «Что было сделано: во-первых, снижен акциз, принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля дальнейшее повышение акцизов, к осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры к стабилизации ситуации на рынке», — рассказал Путин.

От редакции: Ну вот как же тут не сделаться шизофреником? Один и тот же Путин - читаю заголовки, - ругает правительство за взлетевшие цены на бензин, и тут же заявляет что состав правительства оптимальный. Это заголовки, оказывающиеся у миллионов пользователей Яндекса рядом! Так всё же - крестик снять или трусы надеть? Или бессменное правительство, в котором лишь была совершена "перестановка кроватей в публичном доме" - хорошее, или - цены на бензин тоже хорошие? Что-то всё же одно. Да и кто это правительство переназначил, кто рассказывал электорату, как они там все нужны?

"Глава государства в ходе "Прямой линии" с гражданами объяснил, чем руководствовался, утверждая действующий кабинет министров. "Тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим на протяжении последних лет, он готовился прежним составом правительства минимум последние полтора года", - подчеркнул он. Если бы правительство обновили полностью, то потребовалось бы минимум два года, чтобы сформулировать новые или имеющиеся задачи. "Мы бы потеряли два года. У нас нет этих двух лет", - заявил Путин."

Снижение акцизов - явная игра Кремля в пользу олигархата, с которым "крепкие связи" у Путина (хвастается, гордый - наладил-таки!)... Ещё бы! При каком ещё президенте могли бы так сказочно обогащаться Вагит Алекперов, его потомки и прочие "лучшие люди России", фактически приватизировавшие всенародную нефть, но ещё и три шкуры с него за бензин дерущие?!

Д.Ч.