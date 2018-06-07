Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Бензоцены взлетели по вине оптимального состава правительства: шизофрения от Путина

Опубликовано 07.06.2018 в разделе комментариев 2

кремляди кризис нефть силовигархия бензин
Бензоцены взлетели по вине оптимального состава правительства: шизофрения от Путина

Резкий рост цен на бензин стал результатом действий правительства по регулированию сферы энергетики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24» в YouTube. «Это недопустимо, это неправильно, но надо признать, что это — результат неточного, мягко говоря, регулирования в сфере энергетики», — сказал глава государства, отвечая на вопрос Алексея Караваева из Санкт-Петербурга.

Он пояснил, что «маневр» правительства по пересмотру некоторых налоговых мер стимулировал вывоз сырой нефти на экспорт, что способствовало росту цен на внутреннем рынке. Президент добавил, что ряд мер по стабилизации ситуации уже был принят. «Что было сделано: во-первых, снижен акциз, принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля дальнейшее повышение акцизов, к осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры к стабилизации ситуации на рынке», — рассказал Путин.

От редакции: Ну вот как же тут не сделаться шизофреником? Один и тот же Путин - читаю заголовки, - ругает правительство за взлетевшие цены на бензин, и тут же заявляет что состав правительства оптимальный. Это заголовки, оказывающиеся у миллионов пользователей Яндекса рядом! Так всё же - крестик снять или трусы надеть? Или бессменное правительство, в котором лишь была совершена "перестановка кроватей в публичном доме" - хорошее, или - цены на бензин тоже хорошие? Что-то всё же одно. Да и кто это правительство переназначил, кто рассказывал электорату, как они там все нужны?

"Глава государства в ходе "Прямой линии" с гражданами объяснил, чем руководствовался, утверждая действующий кабинет министров. "Тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим на протяжении последних лет, он готовился прежним составом правительства минимум последние полтора года", - подчеркнул он. Если бы правительство обновили полностью, то потребовалось бы минимум два года, чтобы сформулировать новые или имеющиеся задачи. "Мы бы потеряли два года. У нас нет этих двух лет", - заявил Путин."

Снижение акцизов - явная игра Кремля в пользу олигархата, с которым "крепкие связи" у Путина (хвастается, гордый - наладил-таки!)... Ещё бы! При каком ещё президенте могли бы так сказочно обогащаться Вагит Алекперов, его потомки и прочие "лучшие люди России", фактически приватизировавшие всенародную нефть, но ещё и три шкуры с него за бензин дерущие?!

Д.Ч.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Маневр такой,
С,П, Вдиван написал 07.06.2018 19:50
а то на испытания боевой техники в Сирии не хватает.
В развитых странах бензин дорогой.
А мы, значит, - самые развитЫе
Ответить
Резкий рост цен на бензин стал результатом действий правительства
Мытарь написал 07.06.2018 19:46
А правительство нам видимо Трамп назначил. Скользкий глист.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вопросы к "прямой линии" Путина
Вопросы к "прямой линии" Путина
06.06.2018
Бесплатно - туберкулез, ВИЧ, злокачественные новообразования и психические расстройства
Бесплатно - туберкулез, ВИЧ, злокачественные новоо...
07.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Бензоцены взлетели по вине оптимального состава правительства: шизофрения от Путина (2)
Пока Путин вещает, Махачкала бунтует против сноса новостроек (2)
В экономических неудачах постмайданной Украины виноват, наверное, один экс-министр Данилюк (2)
"Нужен общественный контроль" - сказал ответственно Путин о "деле о референдуме" (6)
Аферистов из "Жилищника" начали судить - Мещанский район ждёт посадок (1)
Натовские кадры понимают, что до Киева из ДНР и ЛНР возможен марш-бросок (7)
Национальный Лидер обходится уже без массовки: наверное, с господом общается (9)
Сборная России стала худшей командой ЧМ-2018 (9)
Тихо скончалась в Одессе Кира Муратова, и многие вспомнили Эпоху... (7)
Экс-работницу Россотрудничества, подозреваемую в крупном мошенничестве, поймали на Кипре (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Прo яблoчный цырк
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Дурацкая система!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Достойная альтернатива Собянину
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Тектонический сдвиг может поглотить Россию
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss