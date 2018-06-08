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Московский листок

И пронёсся над Россией всенародный стон и плач

Опубликовано 08.06.2018 автором Игорь Олин в разделе комментариев 2

путин кремль
И пронёсся над Россией всенародный стон и плач

В России один раз в году президент снисходит до разговора с нацией. Национальному лидеру приходится проявлять недюжинные выдержку и находчивость, отвечая на вопросы вроде "Почему мясо коровы называют говядиной?", "Нужно ли поддержать троллейбусы в Старом Осколе?" или "Отчего женщин не берут в школу прапорщиков?". Видимо, их авторам не у кого больше узнать об этих животрепещущих темах.

Возможно, это одна из причин отсутствия (впервые за 16 лет) аудитории в зале. Недоброжелатели сразу зашушукались, мол, "Путин боится людей", "свирепствует цензура". Однако если представить себе, что не было бы предварительного отбора вопросов, то прямой эфир однозначно превратился бы в поток мелочных, глупых, неуместных кляуз и жалоб - настоящий русский бунт. Как заметил современный острослов: "Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! Знают, что бунтуют и всё равно стоят!".

Правда, и с отбором положение лишь немногим лучше. Среди почти 2-х миллионов обращений, поступивших на линию, преобладали те, что связаны с конкретными частными бедами. У кого-то ветхое жильё, у кого-то срезали зарплату, где-то планируют закрыть школу и т.п. Вывод только один: государственная система буксует. Как говорится, импотент бы рад, да не может. Местные и региональные власти, депутаты, прокуратура, суды, многочисленные надзорные органы и уполномоченные не способны решить повседневные проблемы так, как это озвучивается на самом верху.

Президент декларирует тезисы, с которыми нельзя не согласиться. Например, существует проблема мусорных свалок и полигонов, которая касается множества населенных пунктов. И Путин заявляет, что надо совершенствовать систему утилизации отходов. Получая каверзный вопрос, почему чиновники лечатся за границей, президент провозглашает задачу обеспечения всех граждан качественной медицинской помощью. Он обещает экономический рост, прорыв в сфере технологий, повышение благосостояния пенсионеров и многодетных семей, возвращение первенства в космосе и массу других впечатляющих достижений. Всё здорово. Скоро уже девятнадцатый год, как обещает.

Только вот выстроенные механизмы не позволяют претворить декларации в практику. Даже самые малые проблемы не могут сдвинуться с места, пока не прозвучит слово президента. Потому "Прямая линия" стала напоминать "Спортлото". Очевидно, что президент не в силах рассматривать миллионы ситуаций, вмешиваться в тысячи процессов сотен отраслей. Значит, можно надеяться лишь на счастливый случай. И два миллиона россиян участвуют в лотерее милости от первого лица.

... Давайте же поздравим тех нескольких человек, кому повезло на сей раз. Даны поручения губернаторам и, вероятно, в жизни этих нескольких человек скоро произойдут положительные перемены. Оставшимся миллионам придётся подождать до следующей "Прямой линии".



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Всего комментариев к статье: 2
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Когда я наблюдаю очередное общение Путина с российским населением, у меня начинают вертеться
в голове испанские сексуальные заголовки написал 08.06.2018 00:37
Названия сексуальных руководств на испанском языке, которые продаются в Амазоне:
.
Оргазм для всех.
.
Любим ртом.
.
Гораздо больше, чем двое (Руководство для педерастов).
.
Путь к общему удовольствию.
.
Разговоры о сексе с моей бабушкой
.
Как побеждать в постели
.
Быть козой никогда не работало. (Руководство по обольщению для женщин)
.
Папа, научи меня любить
.
Он вошел через заднюю дверь...(анальный секс)
.
Отымели в офисе
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(без названия)
стоик1167 написал 08.06.2018 00:08
сортирный Карлик, формально, негодяй, фактически - умственно отсталый?
Держат его для того, чтобы потом отдать толпе?
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