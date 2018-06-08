Не Шаргунов должен у Путина что-то просить, а Путин у него

Я буквально три недели назад писал об этом, но чтобы не отсылать вас к той статье, повторю.

В 2015 году был арестован журналист РБК Александр Соколов, и не в Киеве арестован, а в Москве, и не за государственную измену (что всё-таки является преступлением), а за организацию проведения референдума, а организация проведения референдума это не преступление. Мало этого, организация референдума находится под охраной закона и по статье 141 УК РФ за воспрепятствование осуществлению права на референдум полагается до 5 лет лишения свободы. Причём, это преступление является и экстремистской деятельностью. Как за это можно было арестовать, да ещё и журналиста??

И на ежегодной пресс-конференции путина в декабре 2015 года, представитель РБК задал путину вопрос об аресте Соколова, на что артист, играющий Путина, сообщил, что фамилию Соколова слышит в первый раз, но отреагировал стандартно: «я помогу вашему изданию». И, само собой, от обещания этой помощи от артиста путина в Рашке никто не пошевелился - даже круги по воде не пошли ни в одном унитазе Администрации президента. Администрация президента по этому обещанию артиста, играющего роль Путина, абсолютно никого не беспокоила - никого о Соколове не запрашивала и не расспрашивала.

Прошёл год.

23 декабря 2016 на очередной ежегодной пресс-конференции путина, представитель РБК снова задал путину вопрос о Соколове, сообщив, что Путин-де год назад обещал помочь, а Соколова уже судят. На что путин сообщил, что о Соколове слышит в первый раз, но раз его фамилия год назад была озвучена, то Администрация разбиралась, и раз Соколова уже судят, то судят правильно.

Я писал, что так не бывает, что даже тупой дебил в должности реального руководителя, не допустит, чтобы ему не доложили об исполнении его распоряжения, тем более, которое он давал публично. А путин допускает!

Но и это не всё.

После комедии последних выборов президента, уже 19 марта 2018 года путин встретился с остальными претендентами, и С. Бабурин в очередной раз высказал ему претензии об осуждении Соколова и попросил разобраться. Об этом же просила и Собчак. Вы догадываетесь, какой был ответ?

Правильно, путин заявил Бабурину, что он о Соколове и деле ИГПР ЗОВ слышит первый раз. Оригинальный ответ, не правда ли?

И вот снова «цирк зажигает огни» и на арене новый клоун в старой роли Путина - 7 июня снова проходит ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным».

На этот раз вопрос задал Сергей Шаргунов, писатель и депутат.

"Нужен общественный контроль" - сказал ответственно Путин о "деле о референдуме"

Я, разумеется, ему очень благодарен, но выскажу своё недоумение теми мыслями, которые он высказал.

«Приветствую Вас. Остров Русский, из Приморья. Проходит большой литературный форум. И хотя я москвич, но приехал сюда на встречу.

А вопрос у меня вот о чём. Мне кажется, Россия всегда была, вопреки всему, любым препятствиям, страной свободомыслия. И свободная мысль, и острота полемики всегда были важны для нашей общественной жизни и для нашего искусства.

В последнее время я получаю достаточно много тревожных сигналов с разных мест, особенно из провинции. Есть некоторые исполнители, которые с особым рвением берутся за так называемый экстрим, это некоторые хостинги в социальных сетях, лайки, репосты. И речь идёт не о прямых призывах к насилию, что я категорически осуждаю, а просто о зачастую нелепых или резких суждениях, с чем можно не соглашаться. Но не преследовать же.

Доходит буквально до маразма. Например, молодых патриотичных ребят решили осудить за создание утопической группы по проведению референдума об ответственности власти в стране. Казалось бы, чего здесь преступного? Вот «экстремистское сообщество»».

Остановлю, Сергея. Он законодатель, а право народа на референдум - это статья 3 Конституции и закон «О референдуме в РФ». Этот закон принят им, законодателем, и подписан тем, кому он жалуется - президентом. Но, тогда в связи с чем является «утопией» создание группы по проведению референдума в полном соответствии с принятым Шаргуновым и президентом законом?

Это Шаргунов с президентом специально принял такой закон, чтобы реализация народом России права на референдум стала утопией?

Понимает ли Шаргунов, что он в своём вопросе признаётся в том, что они с путиным занимаются преступными делами по лишению народа конституционного права на референдум? Нет, правда, а как иначе понять его слова: «…создание утопической группы по проведению референдума»?

Сергей Шаргунов продолжает:

«Я понимаю, что ни Вы, ни я не можем вмешиваться в судебные дела, но давать определённые оценки же можно».

Если осуждение лиц, о которых говорит Шаргунов, является «маразмом», то тогда тут два случая.

Первый. Он, депутат, и путин, президент, приняли маразматические законы, которые назначенные путиным судьи, прокуроры и следователи строго исполняют. То есть, автором этого маразма в России являются лично Шаргунов «со товарищи депутаты» и путин, президент.

Второй случай. Назначенные путиным судьи, прокуроры и следователи плюют на законы, принятые Шаргуновым «со товарищи», то есть, назначенные путиным судьи, прокуроры и следователи являются преступниками.

Но, как видите, Шаргунов независимость судей понимает не как то, что на назначение судей не могут повлиять ни Дума, ни Президент, а как право судей совершать преступления! Поразительное понимание Шаргуновым роли законодателя и президента!

Ведь он законодатель. Законодатель!! Он завтра может принять закон, согласно которому судей за неправосудные приговоры - за неисполнение его, законодателя, законов, по его, законодателя, решению - необходимо публично пороть плетями! И этот закон и не будет противоречить Конституции, и должен будет исполняться.

А Шаргунов уверяет всех, что они (Дума, вкупе с президентом) ничего не могут сделать против заведомо неправосудных приговоров судей. Короче, бессильные они - они не государственные деятели, а государственные импотенты. Повысить себе зарплату или что-нибудь запретить народу - это депутаты могут, а вот настоять на исполнении судьями законов России (своих законов) - бессильны!

Сергей Шаргунов продолжает.

«Иногда такое ощущение, что если буквально воспринимать 282-ю статью Уголовного кодекса, то некоторым ревнителям надо бы посмертно осудить Пушкина, Толстого, Достоевского, Маяковского, а их сочинения изъять. И тут ещё подоспели новоявленные законы, связанные с интернетом. На мой взгляд, достаточно расплывчатые. Так что есть огромное пространство для вольности толкований».

Кто эту 282 статью и остальные помянутые законы принял? Пушкин? Судьи? Или Шаргунов с путиным?

«Нет ли смысла как-то приостановить тех, кто на полной скорости решил закатывать чужие мнения? Тем более это реальная тревога, опасение и человеческие судьбы, особенно молодых людей, которых, мне кажется, не стоило бы стращать».

Н-да! Но теперь посмотрите, что путин ему ответил.

«В. Путин: Я с Вами согласен».

То есть, путин согласился с тем, что нужно остановить тех, кто удушает чужие мнения. Но смотрите, как путин предлагает защитить чужие мнения,

«Вы вспомнили про классическую литературу. Один из героев самого известного у нас произведения говорил: «Собрать все книги бы да сжечь»».

Вот так, по путину, можно защитить чужие мнения. Правда, Шаргунов ничего не говорил о классической литературе, мало этого, поскольку эта фраза о книгах последовала сразу за согласием защитить чужие мнения, то по путину получается, что защитить чужие мнения можно только сжиганием всех книг. Это даже не «в огороде бузина, а в Киеве дядька».

А путин продолжает объяснять, проблемы защиты чужого мнения.

«Но вот мы, конечно, по этому пути не можем пойти и не должны пойти, и никогда не пойдём, но вот эта судебная правоприменительная практика, безусловно, должна находиться в поле зрения общественности, это очень важно, и должна корректироваться».

Шаргунов только что заявил, что ни Дума, не президент не могут вмешиваться в судебные приговоры, путин с ним вроде согласен, но объявляет, что общественность может вмешиваться и общественность может судебные приговоры корректировать! Это, оказывается, общественность виновата в том, что у нас маразм правосудия!

«Если речь идёт о распространении именно такой информации, - продолжает путин, - которая является экстремистской, то конечно, я уже об этом говорил, так, как в других сферах деятельности, как в других сферах жизнедеятельности общества, должны применяться общие правила: «Нарушил – ответь». Но нужно определиться с самими понятиями, что это такое? Не нужно доводить всё до маразма и до абсурда, как Вы сказали. Полностью с Вами согласен».

О чём это бла-бла-бла?

«Давайте мы в рамках «Общероссийского народного фронта» – я попрошу коллег, они достаточно эффективно работали по различным направлениям, важным направлениям для страны в предыдущие годы, это тоже очень важная сфера – вместе проанализируем, что происходит.

С одной стороны, заслон нужно поставить экстремизму, что, безусловно, отвечает интересам подавляющего большинства общества. Ну кто же будет спорить с тем, что нужно поставить заслон пропаганде суицидов, особенно среди молодёжи? Разве кто-то против? Ну конечно нет».

Какие суициды?? Кто говорил о суицидах? Кукловоды путина закон «О противодействии экстремисткой деятельности» когда-нибудь видели? Пропаганда суицидов является экстремистской деятельностью??

«Или распространение фашистских каких-то идей».

Блин! Распространение фашистских идей также не является экстремистской деятельностью!

«Разве кто-то против? Да нет, конечно. И так далее. Но нужно определиться с понятиями. Нужно привлечь Верховный Суд. Я уверен и хочу вас заверить, что и в правоохранительных органах, и в судебной системе люди понимают свои задачи. Если есть что-то, что требует нашего дополнительного внимания, давайте это внимание сосредоточим на тех проблемах, о которых Вы сейчас сказали».

Короче, бла-бла-бла «и так далее».

«С. Шаргунов: Если не возражаете, я передам конкретные имена.

В.Путин: Спасибо».

Между прочим, этот «вопрос-ответ» показывает, что, во-первых, Шаргунов не понимает, что он, как депутат, главнее путина. Поскольку это он может объявить президенту импичмент, а не президент ему. Не Шаргунов должен у путина что-то просить, а путин у него. То есть, обрисовав вопрос, Шаргунов должен заявить путину - вы почему назначили судьями негодяев, которые лишили народ конституционного права права на свободу слова?! Доколе??

В свою очередь, артист, играющий Путина, не понимает, что он играет руководителя, а руководитель не может на такие пустячные вопросы отвечать потоком ничего не значащего бла-бла-бла. Он должен ответить (если слышит об этом впервые): «Разберусь и сообщу своё решение!».

Тем не менее, повторю, я очень благодарен Сергею Шаргунову, что он снова привлёк внимание к моим сидящим в тюрьме товарищам.

Ну, а этот путин уже в четвёртый раз пообещал заняться нашим делом.

Однако, для этих артистов «путиных» это не рекорд бла-бла-бла об одном и том же. Напомню, что наблюдатели обратили внимание, что в своем «майском указе» 2018 года путин дал правительству указание вывести экономику России в число пяти крупнейших экономик мира. До 2018 года он давал точно такое указание уже пять раз - в 2007, в 2008, два раза в 2011 и в 2012 году. Кстати, на настоящее время ВВП Рашки (1,3 триллиона долларов) ниже, чем ВВП одного штата США - Калифорнии, у которой ВВП - 2,7 триллиона.

Так что на протяжении трёх лет четыре раза пообещать что-то сделать и даже пальцем не пошевелить, - это для кукловодов путина не рекорд!

Это им как два пальца «об асфальт».

От редакции: Закон о референуме был принят в 2004-м году, а Шаргунов стал депутатом в 20016-м, так что отвечать за действия законодателей прежних созывов никак не может. А в 2004-м был помощником депутата Щекочихина, который голосовал против этого закона.