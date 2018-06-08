Погорелец Востриков как операция спецслужб

Вот не верю я как журналист, что «Востриков потерял в «Зимней вишне, жену и троих детей».

Как не поверил в смертоубийственное покушение на проживающего в Киеве российского журналиста Бабченко. О причине писал: «Трупа не было».

Так что не могу, не имею права по примеру других написать: «Востриков, который потерял в «Зимней вишне, жену и троих детей, выдвигается…».

Нет, не то, чтобы совсем не верю, а никак не могу уразуметь, чего он после такой страшной утраты вдруг рванул в большую политику? Ну, в голове не укладывается - хоть убей!

Вы все поняли? Ничего не перепутали? Этот погорелец хвалится не тем, что вытащил из огня жену и троих детей, а тем, что оставил их там умирать в страшных муках. А потому давайте мне депутатский мандат.

Не я же первый обратил внимание, что сразу после кровавой драмы в Торговом центре этот 31-летний совсем мелко-мелкий лавочник вместе с тещей сочинил видеообращение и отправил не кому-нибудь, а сразу президенту то и дело горящей России.

Как свидетельствует «Радио Свобода» (знай наших!) «Востриков говорил о «липовой» статистике пострадавших и погибших при пожарах, о фальсификации времени тушения, о плохом состоянии пожарной техники и машин, несмотря на выделяемые миллиарды» (https://www.svoboda.org/a/29146944.html).

Простите, вот откуда у мелко-мелкого лавочника такая масштабная информация государственной важности? Его потолок - рынок, где он там чего-то он перепродает.

А оттуда, считают сетевые аналитики, что отныне этого «правдоруба» постоянно сопровождают два молодых человека.

Видеблогер «Камикадзе» провел расследование и утверждает в «Ютьюбе», что эти суровых орла - кадровые сотрудники ФСБ (погуглите).

В их окружении он, к примеру, и выдал легендарный перл: «Путин не президент. Он наш царь». А этот ветерок мы знаем, откуда дует.

И еще вынес вердикт: «К Тулееву претензий быть не может». Булыжник только в огород МЧС, в г-на Пучкова, которого дорогой гарант потом и убрал с глаз долой.

А поставил кого? Правильно: зам.директора ФСБ тов.Зиничева - своего бывшего охранника, успехов ему в работе.

Так что пока все сходится. Смотрите, чего успел наш пострел после трагедии 25 марта.

1.Завести аккаунт «ВКонтакте», чтобы отвечать на вопросы интересантов (вышибать слезу)

2. Объявить о создании альтернативного ФБК движения «Сопли и вопли». Рекламировать название, ясен пень, не буду.

3. Записаться на «праймериз» кандидатом в депутаты Кемеровского Облсовета от… от «Партии жуликов воров». И чего-то там уже выиграл.

4. Написал новую «телегу» Путину на вчерашнюю «прямую линию».

Только сразу и задают скользкий вопрос ребята из соцсетей. Почему же ты, дорогой друг, зная о бардаке в МЧС, молчал до трагедии в «Зимней вишне»?

Значит ты первый и виноват и в этом пожарище и гибели своей семьи. И вообще, где ты был в тот роковой час? Почему не женой и детьми? Почему ты их тогда бросил? Ответов, понятное дело, нет.

Еще вопрос: «Почему ты пошел в «Единую Россию», которая и является виновницей всеобщего бардака в стране и этого пожара?

Пользователь агрегатора новостей «Ньюсланд» под ником pontmizantrop недоумевает: «Какой - то он «тёмный» и скользкий, этот Востриков. Потерять семью, детей и его подозрительные последующие движения, как - то не очень связываются. Не удивимся, если когда-нибудь обнаружится, что он гэбешная рожица на задании». Изменил бы некоторые слова, но не имею права.

Почему еще не верю бойкому нахрапу указанного погорельца? Давайте будем считать мое неверие защитной психологической реакцией на официальное вранье и лицемерие.

Скажем, не имеет права премьер Медведев возглавлять «Единую Россию»? Не имеет. По конституционному принципу разделения властей, законам о партиях и о госслужбе. Почему возглавляет?

Ответа нет. Уже только поэтому прошедшие выборы в Госдуму 18 сентября 2016 года нелегитимны и незаконны.

Писали мы три раза о его незаконном совмещении главбабке неконституционного ЦИКа Э. Памфиловой? Писали. Ее секретарь М.Гришина ничего же не опровергла. Не заявила, что Медведев имеет право на такое совмещение.

А его наставник и учитель А.Путин? Обещал на большой пресс-конференции 17 декабря 2015 г разобраться с семьей Чаек? Это после выхода в свет блокбастера ФБК «Чайка». Обещал. И что? Обманул.

Обещал, пока он президент, не поднимать пенсионный возраст? Обещал. И что вчера сказал на «прямой линии» с народом без народа? Что правительство будет подходить к этому «осторожно и аккуратно». Это как понять? Что за юридический термин?

И почему эта мерзость исходит от правительства? А потому, что «дорогим россиянам» дают понять: вы не граждане, а крепостные холопы министров.

Хотят поднять вам пенсионный возраст - поднимут. И ничего вы сделать не можете. Потому что у нас Росгвардия, МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСО, СБП, танки, самолеты и ОМОН с неуправляемыми костоломами. Имеющий право стрелять даже в беременных женщин, стариков и подростков.

В общем, по моему разумению, идет банальная раскрутка погорельца Вострикова.

Раскрутка постыдная и очень непристойная.