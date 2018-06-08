Путин обещал не повышать пенсионный возраст

Концепция пенсионной реформы будет утверждена на заседании правительства России 14 июня, сообщает РБК. За основу реформы будет взять вариант повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, но не исключен и более мягкий вариант — 65 для мужчин и 60 для женщин. Официально эта информация пока не подтверждалась.

Хотя стоит ли ждать, пока подтвердят официально и президент подпишет? Тогда уж поздно...

Но в 2005 году Путин уже сказал: 'Хочу обратить внимание - я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Нужно просто стимулировать людей, которые считают, что после выхода на пенсию они могут продолжать работать. Но ущемлять пенсионные права нельзя'.

В отставку что ли таким хитрым образом собрался?

Анатолий Баранов