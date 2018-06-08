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Московский листок

Путин обещал не повышать пенсионный возраст

Опубликовано 08.06.2018 в разделе комментариев 0

Концепция пенсионной реформы будет утверждена на заседании правительства России 14 июня, сообщает РБК. За основу реформы будет взять вариант повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, но не исключен и более мягкий вариант — 65 для мужчин и 60 для женщин. Официально эта информация пока не подтверждалась. 

Хотя стоит ли ждать, пока подтвердят официально и президент подпишет? Тогда уж поздно...

Но в 2005 году Путин уже сказал: 'Хочу обратить внимание - я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Нужно просто стимулировать людей, которые считают, что после выхода на пенсию они могут продолжать работать. Но ущемлять пенсионные права нельзя'.

В отставку что ли таким хитрым образом собрался?

Анатолий Баранов



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