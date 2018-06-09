Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Публичные слушания с риском для жизни

Опубликовано 09.06.2018 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 0

подмосковье мусор
Публичные слушания с риском для жизни

Публичные слушания в Солнечногорском районе Московской области по вопросу строительства мусоросжигательного завода вблизи деревни Хметьево обернулись скандалом, криками и нападением на председателя «Народной палаты Подмосковья», муниципального депутата Солнечногорского района Дмитрия Трунина.

Дмитрий Трунин, известный общественный деятель, правозащитник и эколог, регулярно выступает против беспредела творимого на территории Подмосковья.

Экоцид – так чаще всего Дмитрий Трунин характеризует происходящее в Московской области, и в первую очередь это касается вопросов утилизации мусора, работы полигонов ТБО, а также попытки строительства мусоросжигательных заводов.

«Чиновники Подмосковья нам постоянно говорят, что эти заводы безопасны и они повсеместно строятся в центре европейских городов. Что ж, если это так, давайте построим первый из них в Барвихе, по соседству с домом губернатора Московской области Андреем Воробьевым», - так прокомментировал сам Дмитрий Трунин свою инициативу о проведении референдума по вопросу строительства мусоросжигательного завода в Барвихе.

Понятно, что областная Дума отказала муниципальному депутату в его инициативе, как до этого, отказала в проведении референдума по вопросу раздельного сбора мусора, его сортировке и переработке.

А теперь, опасаясь протеста со стороны Дмитрия Трунина во время публичных слушаний по вопросу строительства МСЗ близ Хметьево, его, как и многих других жителей, попросту не пустили на слушания, закрыв проход стальной решеткой!

Муниципальные органы власти Солнечногорского района попытались провести слушания в тайне, не поставив жителей в известность, а, когда это не удалось, то за два часа до начала слушаний, «нагнали» в зал бюджетников, а после, стали отказывать жителям в проходе, мотивируя это тем, что зал переполнен.

Когда депутат и правозащитник Трунин попытался войти в зал, чтобы проверить, что же это за подставные «жители» собрались на слушания, дорогу ему перегородили несколько неизвестных крепких мужчин, отказавшись пропускать внутрь. А, когда Дмитрий Трунин попытался миновать «кордон», на него напали и повалили на пол.

В результате депутат получил травмы и ему разбили телефон.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Нужен общественный контроль" - сказал ответственно Путин о "деле о референдуме"
"Нужен общественный контроль" - сказал ответственн...
07.06.2018
Батька Трамп создает новый порядок
Батька Трамп создает новый порядок
09.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
40 лет назад. Солженицын против гуманизма (0)
Публичные слушания с риском для жизни (0)
Батька Трамп создает новый порядок (0)
Генерал ФСИН умер в СИЗО (3)
Будет ли после коммунизма новый строй? (0)
За поругание образа Национального Лидера на первомайском профсоюзном шествии художников сильно штрафуют (7)
Зюгановцы отказались бороться за губернаторский пост: Локоть останется в мэрах (2)
Революция сметёт правящий класс при поддержке лишь четверти населения (4)
"Турецкий поток" силовигархии важнее признания Крыма Турцией (2)
Губернатор Жвачкин последовал примеру Тулеева и пал пред царём ниц "плохим боярином" (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Oбoсратушки - 1
Дарья Митина Дарья Митина: А вы уже oтправили oткрытку английскoму другу?
Максим Калашников Максим Калашников: Батька Трамп создает новый порядок
Максим Калашников Максим Калашников: Партия Дела и "Росспецмаш" - в Монголии. И от АПН Северо-Запад
Максим Калашников Максим Калашников: Забастовка машинистов на Украине: новости
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss