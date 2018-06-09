Публичные слушания с риском для жизни

Публичные слушания в Солнечногорском районе Московской области по вопросу строительства мусоросжигательного завода вблизи деревни Хметьево обернулись скандалом, криками и нападением на председателя «Народной палаты Подмосковья», муниципального депутата Солнечногорского района Дмитрия Трунина.

Дмитрий Трунин, известный общественный деятель, правозащитник и эколог, регулярно выступает против беспредела творимого на территории Подмосковья.

Экоцид – так чаще всего Дмитрий Трунин характеризует происходящее в Московской области, и в первую очередь это касается вопросов утилизации мусора, работы полигонов ТБО, а также попытки строительства мусоросжигательных заводов.

«Чиновники Подмосковья нам постоянно говорят, что эти заводы безопасны и они повсеместно строятся в центре европейских городов. Что ж, если это так, давайте построим первый из них в Барвихе, по соседству с домом губернатора Московской области Андреем Воробьевым», - так прокомментировал сам Дмитрий Трунин свою инициативу о проведении референдума по вопросу строительства мусоросжигательного завода в Барвихе.

Понятно, что областная Дума отказала муниципальному депутату в его инициативе, как до этого, отказала в проведении референдума по вопросу раздельного сбора мусора, его сортировке и переработке.

А теперь, опасаясь протеста со стороны Дмитрия Трунина во время публичных слушаний по вопросу строительства МСЗ близ Хметьево, его, как и многих других жителей, попросту не пустили на слушания, закрыв проход стальной решеткой!

Муниципальные органы власти Солнечногорского района попытались провести слушания в тайне, не поставив жителей в известность, а, когда это не удалось, то за два часа до начала слушаний, «нагнали» в зал бюджетников, а после, стали отказывать жителям в проходе, мотивируя это тем, что зал переполнен.

Когда депутат и правозащитник Трунин попытался войти в зал, чтобы проверить, что же это за подставные «жители» собрались на слушания, дорогу ему перегородили несколько неизвестных крепких мужчин, отказавшись пропускать внутрь. А, когда Дмитрий Трунин попытался миновать «кордон», на него напали и повалили на пол.

В результате депутат получил травмы и ему разбили телефон.