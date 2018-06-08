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Московский листок

Кумин не приправа, а "сочный гарнир" на выборах мэра Москвы

Опубликовано 08.06.2018 автором в разделе комментариев 0

москва собянин кумин
Кумин не приправа, а "сочный гарнир" на выборах мэра Москвы

Конференция московского городского комитета КПРФ выдвинула экс-депутата Госдумы Вадима Кумина кандидатом для участия в выборах мэра Москвы, по ее итогам рассказал ТАСС заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин.

Собственно, удивления нет - Зюганов уже обещал, что именно Кумин будет баллотироваться. Правда, праймериз Левого фронта выиграла Шувалова, а Кумин в них на четвертом месте, уступив еще и Шевченко, и Рашкину. В Московском горкоме КПРФ проводили какие-то свои выборы, и там предсказуемо победил Рашкин. А выдвинули Кумина.

Почему не удивляет?

Потому что для КПРФ это обычная практика - говорим одно, делаем другое, а подразумеваем вообще третье. Такая "оппозиция" кремлю очень удобна, всегда можно ткнуть пальцем и сказать - посмотрите на зюгановскую партию, вы этого хотите?

И все дружно скажут: нет, не хотим! Собственно, на выборах президента уже сказали - нелепый выдвиженец Зюганова капиталист Грудинин набрал меньше, чем любой другой кандидат от КПРФ за всю ее историю.

Кстати, где сейчас этот великий человек и перспективый политик, за которого писали в трусы активисты КПРФ всю зиму?

Вышел вoздух, как из любoй лoшади, надутoй цыганoм через сoлoминку в задницу

С Куминым так, скорее всего, не будет, кстати. Товарищ в руководящих партийных рядах укрепился, и вот уже лет 7-8 в его позиции ничего не меняется. Если сравнивать с Рашкиным, то сравнение явно в пользу Кумина. 

Но вот если говорить о чисто выборных раскладах, то Шувалова была бы для Собянина куда более тяжелым соперником. Но, надо думать, тяжелых соперников для Собянина в КПРФ как раз и не хотят - их и так неплохо кормят.

Вообще выдвигать на мэра Москвы не-москвича довольно странно. Это, хоть и большая политика, а выборы все же местные. Что, в Москве из 12 с лишним миллионов нельзя выбрать того, кто жил в городе и знает его? Кому город родной? А вот Рашкин уроженец Саратова, Кумин из Челябинска...

Что, мало нам когалымского дизайна на московских площадях? Мало нам приезжих руководителей, беззастенчиво жирующих на столичных харчах?

Кумин, кстати, имеет преимущество - он уже богатый человек, вроде как воровать ему незачем. Правда, нет предела совершенству - "латышский стрелок" Ликсутов тоже пришел в Москву мультимиллионером, но парковочки-то платные от кремля и до окраин завел именно он.

Ну да ладно, какая разница, если борьба идет не за пост мэра, а за то, кто в этом сезоне проиграет Собянину...



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