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Московский листок

Постмайданный Киев побаивается, что теряет контроль над Одессой

Опубликовано 08.06.2018 в разделе комментариев 1

украина кризис рада одесса евромайдан
Постмайданный Киев побаивается, что теряет контроль над Одессой

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько прокомментировал заявления ряда украинских депутатов о потере Киевом контроля над Одессой. По мнению эксперта, на данный момент рано говорить о том, что над городом теряется контроль, хотя он исторически принадлежит к той области, которую можно было бы назвать Новороссией, пишет РЕН ТВ.

Во главе группы депутатов, обратившихся с соответствующим заявлением к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову, был Игорь Луценко. Политолог считает, что он может быть просто недоволен кем-то из тех, кто находится у власти в Одессе, и планирует под предлогом борьбы с пророссийскими интересами поставить на это место более лояльного человека или собственного родственника.

Также Безпалько напомнил, что на Украину постоянно оказывает давление Евросоюз. Он хочет, чтобы в стране была проведена досрочная приватизация государственных предприятий, в том числе земель и портовых объектов Одессы.

Напомним, какие витают настроения в НАТО в связи с малоуправляемыми составляющими рущащегося украинского государства.

Страны НАТО еще в 2008 году приняли решение принять Украину в альянс при выполнении ею ряда условий. Об этом сообщил бывший генсек организации Фог Расмуссен, отвечая на вопросы подписчиков немецкой газеты Welt. "В 2008 году страны НАТО приняли решение принять Украину в альянс, когда она выполнит для этого необходимые и ясные условия, - сообщил он. - Однако, несмотря на существенный прогресс за последние три-четыре года, Украине предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем она сможет присоединиться к альянсу" (цитата по ТАСС).

По его мнению, в этих условиях блок и впредь должен поддерживать Украину. "Если бы Россия захотела, то ее войска могли бы занять Украину за несколько дней, несмотря на то что Украина значительно повысила свои военные способности за последние два-три года", - утверждает Фог Расмуссен.

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Всего комментариев к статье: 1
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Иваныч написал 08.06.2018 08:43
Так ведь дальше Банковой вообще никакого контроля не наблюдается.
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