Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Топ-менеджеребец чубайсовской "Роснано" Андрей Горьков пройдёт по новому уголовному делу

Опубликовано 08.06.2018 в разделе комментариев 0

криминал роснано кризис либералы олигархат прохиндиада
Топ-менеджеребец чубайсовской "Роснано" Андрей Горьков пройдёт по новому уголовному делу

Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение управляющему директору "Роснано" по инвестиционной деятельности Андрею Горькову. Ранее ему инкриминировалось причинение компании ущерба в размере более 700 млн рублей. По новому делу Горькова обвиняют в особо крупном мошенничестве при вложении средств в инвестиционные проекты, сообщает газета "Коммерсант", напоминая, что предельный срок ареста Горькова истекал поздно вечером в пятницу, 8 июня. Теперь следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу в связи с новым обвинением.

Адвокаты Андрея Горькова подтвердили "Интерфаксу" возбуждение против их подзащитного нового уголовного дела. Защитники отметили, что обвинение, никак не связанное с предыдущим, предъявлено в предпоследний день пребывания Горькова под стражей по первому уголовному делу.

"Следствие за год не смогло добыть доказательств, необходимых и достаточных для направления дела в суд, и чтобы не выпускать Горькова, в предпоследний день ему предъявили новое обвинение. При этом за год с момента ареста [по делу о злоупотреблении полномочиями] в июне 2017 года с Горьковым не было проведено ни одного допроса, ни одной очной ставки или каких-либо иных следственных действий. Также, по нашим сведениям, за прошедший год по его делу не был допрошен ни один сотрудник "Роснано", - отметили адвокаты.

По словам защиты, Горьков не признает вины, так как не может понять предъявленное обвинение. "Новое обвинение настолько неконкретно, что его невозможно комментировать. Оно относится к 2009-2010 годам, когда Горьков был сотрудником в финансово-кредитном департаменте", - сказал адвокат Сергей Дрозда.

Сообщается, что следователь планирует обратиться в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте Горькова 8 июня. Топ-менеджеру предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Андрей Горьков был задержан год назад, Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. С тех пор топ-менеджер "Роснано" находился в СИЗО "Лефортово". По словам источников "Коммерсанта", в новом деле речь идет о махинациях со средствами, которые "Роснано" наряду с рядом других инвесторов в 2009 году вложили в некоторые проекты.

До этого Андрею Горькову инкриминировалась ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии СКР, Андрей Горьков "в период с 2011 по 2013 год, вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и его единственного акционера - государства, размещал на постоянной основе денежные средства общества в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 млн до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка". Когда у банка в декабре 2014 года была отозвана лицензия, "Роснано" лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей, заявляли в СК.

Горьков своей вины не признает. Ранее он и его адвокаты настаивали, что он не причинил "Роснано" ущерба. Защита утверждала, что до отзыва лицензии у банка со стороны банка "Смоленский" корпорации "Роснано" были переданы активы, которые полностью перекрывали имеющийся ущерб.

Отметим, что на этом криминальном фоне Чубайс не теряет оптимизма...

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс рассчитывает продолжить обсуждение вопроса об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию с обновленным правительством РФ и Центробанком. Соответствующие предложения "Роснано" уже направило властям и теперь ожидает "второго этапа" дискуссии по этому вопросу, рассказал он журналистам в кулуарах форума Startup Village в четверг.

По словам Чубайса, "Роснано" по-прежнему считает, что средства пенсионной системы "должны быть, в том числе, инвестиционным потенциалом для развития страны".

"Сейчас, когда Антон Силуанов говорит о новом подходе к индивидуальным накопительным счетам, мне кажется, время снова поставить этот вопрос и снова всерьез его обсудить. Мы подготовили такие предложения и рассчитываем провести второй этап этой дискуссии и с обновленным правительством, и с Центральным Банком", - сказал он.

Новость по теме:

Чубайс очень ждёт средств пенсионеров в качестве вложений в нано-профанацию



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Нужен общественный контроль" - сказал ответственно Путин о "деле о референдуме"
"Нужен общественный контроль" - сказал ответственн...
07.06.2018
Прямая линия Путина: звенящая пустота
Прямая линия Путина: звенящая пустота
08.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
США обнаружили на Марсе следы органических молекул и метана - возможно, и жизнь... (0)
Топ-менеджеребец чубайсовской "Роснано" Андрей Горьков пройдёт по новому уголовному делу (0)
Кумин не приправа, а "сочный гарнир" на выборах мэра Москвы (0)
Постмайданный Киев побаивается, что теряет контроль над Одессой (1)
Прo яблoчный цырк (5)
Не Шаргунов должен у Путина что-то просить, а Путин у него (3)
И пронёсся над Россией всенародный стон и плач (4)
Прямая линия Путина: звенящая пустота (4)
"Все красные вооружённые пророки побеждали, а все безоружные - гибли" (14)
Путин обещал не повышать пенсионный возраст (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: И кто у нас в этом сезоне проиграет Собянину?
Дарья Митина Дарья Митина: Oбoсратушки
Максим Калашников Максим Калашников: Прямая линия Путина: звенящая пустота
Максим Калашников Максим Калашников: Медведев приступил к работе козлом отпущения
Дарья Митина Дарья Митина: С днем рoждения, Пoлкoвник!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss