Топ-менеджеребец чубайсовской "Роснано" Андрей Горьков пройдёт по новому уголовному делу

Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение управляющему директору "Роснано" по инвестиционной деятельности Андрею Горькову. Ранее ему инкриминировалось причинение компании ущерба в размере более 700 млн рублей. По новому делу Горькова обвиняют в особо крупном мошенничестве при вложении средств в инвестиционные проекты, сообщает газета "Коммерсант", напоминая, что предельный срок ареста Горькова истекал поздно вечером в пятницу, 8 июня. Теперь следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу в связи с новым обвинением.

Адвокаты Андрея Горькова подтвердили "Интерфаксу" возбуждение против их подзащитного нового уголовного дела. Защитники отметили, что обвинение, никак не связанное с предыдущим, предъявлено в предпоследний день пребывания Горькова под стражей по первому уголовному делу.

"Следствие за год не смогло добыть доказательств, необходимых и достаточных для направления дела в суд, и чтобы не выпускать Горькова, в предпоследний день ему предъявили новое обвинение. При этом за год с момента ареста [по делу о злоупотреблении полномочиями] в июне 2017 года с Горьковым не было проведено ни одного допроса, ни одной очной ставки или каких-либо иных следственных действий. Также, по нашим сведениям, за прошедший год по его делу не был допрошен ни один сотрудник "Роснано", - отметили адвокаты.

По словам защиты, Горьков не признает вины, так как не может понять предъявленное обвинение. "Новое обвинение настолько неконкретно, что его невозможно комментировать. Оно относится к 2009-2010 годам, когда Горьков был сотрудником в финансово-кредитном департаменте", - сказал адвокат Сергей Дрозда.

Сообщается, что следователь планирует обратиться в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте Горькова 8 июня. Топ-менеджеру предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Андрей Горьков был задержан год назад, Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. С тех пор топ-менеджер "Роснано" находился в СИЗО "Лефортово". По словам источников "Коммерсанта", в новом деле речь идет о махинациях со средствами, которые "Роснано" наряду с рядом других инвесторов в 2009 году вложили в некоторые проекты.

До этого Андрею Горькову инкриминировалась ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии СКР, Андрей Горьков "в период с 2011 по 2013 год, вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и его единственного акционера - государства, размещал на постоянной основе денежные средства общества в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 млн до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка". Когда у банка в декабре 2014 года была отозвана лицензия, "Роснано" лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей, заявляли в СК.

Горьков своей вины не признает. Ранее он и его адвокаты настаивали, что он не причинил "Роснано" ущерба. Защита утверждала, что до отзыва лицензии у банка со стороны банка "Смоленский" корпорации "Роснано" были переданы активы, которые полностью перекрывали имеющийся ущерб.

Отметим, что на этом криминальном фоне Чубайс не теряет оптимизма...

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс рассчитывает продолжить обсуждение вопроса об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию с обновленным правительством РФ и Центробанком. Соответствующие предложения "Роснано" уже направило властям и теперь ожидает "второго этапа" дискуссии по этому вопросу, рассказал он журналистам в кулуарах форума Startup Village в четверг.

По словам Чубайса, "Роснано" по-прежнему считает, что средства пенсионной системы "должны быть, в том числе, инвестиционным потенциалом для развития страны".

"Сейчас, когда Антон Силуанов говорит о новом подходе к индивидуальным накопительным счетам, мне кажется, время снова поставить этот вопрос и снова всерьез его обсудить. Мы подготовили такие предложения и рассчитываем провести второй этап этой дискуссии и с обновленным правительством, и с Центральным Банком", - сказал он.

Новость по теме:

Чубайс очень ждёт средств пенсионеров в качестве вложений в нано-профанацию