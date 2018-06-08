США обнаружили на Марсе следы органических молекул и метана - возможно, и жизнь...

Ученые американского космического агентства NASA объявили об открытии следов органических молекул и метана на Марсе. Наличие этого газа может свидетельствовать о существовании жизни на планете в настоящий момент. На Земле значительная часть этого газа производится именно микроорганизмами.

Научную находку сделал марсоход Curiosity, пишет Science. Аппарат анализировал состав атмосферы последние пять лет в районе кратера Гейл. Выяснилось, что уровень метана колеблется в зависимости от сезона - растет летом и падает зимой. Концентрация газа в атмосфере меняется в несколько раз.

Ровер Curiosity обнаружил метан на дне пересохшего озера. Ученые не исключают, что газ образуется в нижних слоях почвы Марса в результате деятельности микробов или каких-то геотермальных процессов. Скептики же полагают, что метан мог быть доставлен с Земли, передает радио "Свобода".

Кроме того, исследовав скальные породы на поверхности Марса, возраст которых достигает трех миллиардов лет, ученые обнаружили под пятисантиметровой толщей камня органические молекулы, содержащие углерод и водород. Они также могут включать кислород, азот и другие химические элементы.

Молекулы были извлечены из куска аргиллита, обнаруженного на дне кратера Гейл, сообщает NASA. Для этого горную породу поместили в специальную печь марсохода и нагрели до температуры 700 градусов по Цельсию.

Как правило, подобные молекулы создаются организмами и свидетельствуют о наличии жизни, однако бывают и исключения, поэтому окончательные выводы делать рано. Однако уже можно утверждать, что органические соединения существовали на Марсе на протяжении миллиардов лет. Такой вывод сделала биогеохимик Дженнифер Эйдженброуд, работающая в Центре космических полетов NASA в Гринбелте (Мэриленд).

"Наши продолжающиеся исследования приведут к еще более потрясающим открытиям на Красной планете", - уверен сотрудник NASA Томас Зурбучен.

В дальнейшей работе ученые планируют использовать девять емкостей со специальным растворителем, который помогает извлечь органические соединения из пород без их разрушения путем высокотемпературного воздействия. В декабре 2016 года исследователи хотели применить этот растворитель, но тогда у марсохода произошел технический сбой.

Добавим, три года назад марсоход Curiosity, исследуя гору Шарп в кратере Гейл, обнаружил, что она сформирована из осадочных пород, а структура геологических пластов свидетельствует о многократном заполнении и испарении воды, заполнявшей кратер.

Ученые пришли к выводу, что отдельные озера на Марсе существовали от 100 до 10 тысяч лет. При этом данные Curiosity говорят о том, что осадочные породы формировались от 10 тысяч лет до 10 миллионов лет и даже больше. Таким образом, отдельные озера могли появляться и исчезать, однако у них, по всей видимости, была общая система грунтовых вод.

Возможно, озера существовали в течение достаточно продолжительного для зарождения жизни времени.

В настоящий момент сильное воздействие радиации и агрессивных химических элементов расщепляет органические вещества на Марсе. Тем важнее оказались молекулы, извлеченные из скальных пород марсоходом Curiosity.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Конечно, ни автор "Красной звезды" Богданов (о революции и коммунизме на Марсе), ни А.Н.Толстой с его "Аэлитой" не дожили до этого дня. Увы, совсем не та формация (точнее - социализм, который промежуток между капитализмом и комунизмом, а не формация) дотянулась до Марса. Правда, и на тех социальных обломках, что остались от СССР -находятся некие болтуны государственные, легко обещающие полёт на Марс. Но что в самой-то России происходит - до полётов ли подобных этому социуму? Да он со своим собственным метаном не знает что делать - свалочным газом, точнее. Возвратный капитализм в Путинской России стал синонимом социального регресса, и в нём вот обнаруживаются почти как на археологических слоя х -вот такие вот проблемищи. Мусор столицы прёт во все стороны - уже под Тулу и Ярославль, перерабатывать его невозможно, не с той скоростью его "производят" господа потребители столичные... Как там Мумиё Троллеватое пело-то: "Быть может откопают через тысячи лет в фантиках бумажки и осколках монет..." - вот, скорее, другая, уже безошибочно коммунистическая цивилизация придёт сюда раскапывать наши ошибки, нежели при Путине кто-либо или что-либо технически адекватное полетит на Марс. Правящий класс погребёт под своим растущим пузом, в опустошённых недрах - весь народ российского осколка СССР. А американцам, как говорится, и флаг в руки. То, что вода была на Марсе - открыли наши учёные, Валентин Полосухин, это я часто сообщаю современникам. Но пригодилось это знание США. Осталось найти и прочие следы жизни - но не нам, "не в этом веке", не в этот раз. Зато Путин так упоительно вещает-обещает через год туда полететь, и "хочется верить"...

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